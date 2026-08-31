6 apps e recursos para dormir melhor usando o próprio celular

Não é segredo que o uso exagerado do celular antes de dormir pode atrapalhar o sono. Isso não quer dizer, porém, que seja um recurso totalmente dispensável, sobretudo para quem quer melhorar a higiene do sono sem depender de acessórios caros e relógios inteligentes.

Existem aplicativos e recursos nativos dos sistemas Android e iOS que permitem bloquear distrações e ouvir conteúdos que ajudam a relaxar, além de observar padrões de descanso ao longo das semanas. Separamos seis ferramentas disponíveis no Brasil e 2026, a partir de quatro critérios:

Funcionar direto no iPhone ou Android, sem necessidade de acessório externo;

Atender necessidades distintas: bloqueio de tela, áudio relaxante, conteúdo em português ou monitoramento de hábitos;

Incluir alternativas gratuitas com funcionalidade real, não apenas versões de demonstração;

Ter interface acessível para quem nunca usou esse tipo de recurso.

Os seis melhores recursos do celular para dormir melhor

Hora de Dormir - Android

Quando notificações e cores chamativas prolongam o uso do celular à noite, o recuros nativo do Android silencia interrupções e deixa a tela em tons de cinza, com ativação automática por horário e sem exigir download.

Funciona bem para quem quer reduzir o hábito de "só mais alguns minutos" antes de dormir. O nome pode aparecer como "Modo Hora de Dormir", "Modo Sono" ou variação semelhante, dependendo da marca e da versão do sistema.

Plataforma: Android (nativo, sem download);

Preço: gratuito;

Ativação: Configurações > Bem-estar digital e controle dos pais > Modo Hora de Dormir;

Funções principais: silenciamento programado, escala de cinza, bloqueio de notificações com exceção para contatos favoritos.

Sono e Foco Sono — iPhone

No iPhone, o conjunto formado pelo recurso Sono (no app Saúde) e pelo Foco Sono é a alternativa nativa mais completa para criar regularidade. Permite definir horários de dormir e acordar, além de simplificar a tela bloqueada e filtrar notificações no período programado. É gratuito e indicado para quem quer um método organizado sem depender de aplicativo ou assinatura extra. Quem tem Apple Watch pode registrar dados de sono, mas o agendamento e o bloqueio de distrações funcionam no iPhone sem o relógio.

Plataforma: iPhone com iOS 16 ou posterior (nativo, sem download);

Preço: gratuito;

Ativação: app Saúde > Explorar > Sono > Começar;

Funções principais: agendamento de horários, tela bloqueada simplificada, filtro de alertas com exceções por pessoa ou app.

Insight Timer

Insight Timer

Se o usuário gosta de fazer meditações guiadas e ouvir faixas de áudio relaxante para cair no sono, o Insight Timer é uma alternativa que reúne uma das maiores bibliotecas gratuitas do segmento, com faixas em português, o que facilita encontrar práticas curtas para desacelerar antes de deitar. Em vez de impor uma rotina única, o Insight Timer permite buscar por termos como "sono", "relaxamento", "body scan" ou "yoga nidra". A versão gratuita já entrega funcionalidade real; a assinatura Premium é opcional e adiciona download offline e cursos exclusivos.

Plataforma: Android e iPhone;

Preço: gratuito (Premium opcional, referência de cerca de R$ 129,90/ano na App Store brasileira);

Conteúdo em português: sim, com meditações guiadas por professores que falam português.

Sleep Cycle

É o app mais interessante para quem quer usar o próprio celular como rastreador de sono e experimentar um despertador que tenta tocar em uma fase de sono mais leve. O Sleep Cycle usa som e movimento captados pelo microfone do telefone para estimar períodos de descanso. No modo de alarme inteligente, procura acordar o usuário dentro de uma janela configurável de até 30 minutos.

O app é indicado para identificar tendências — quais dias têm pior regularidade, como cafeína ou exercício alteram o descanso —, não para diagnosticar distúrbios. O celular deve ficar sobre uma superfície firme próxima à cama, com o microfone descoberto; a própria empresa orienta não colocá-lo sob travesseiros ou colchões durante o carregamento.

Plataforma: Android e iPhone;

Preço: gratuito para baixar (Premium com referência de cerca de R$ 19,90/mês ou R$ 99,90/ano, sujeito a variação);

Destaques: despertador inteligente com janela de até 30 minutos, gráficos de tendência semanal, anotações de hábitos (café, álcool, exercício).

Calm — Meditação e Sono

Aplicativo Calm

O Calm é a alternativa premium para quem relaxa melhor ouvindo histórias narradas e paisagens sonoras. O diferencial está no formato "pronto para usar": basta abrir a área de sono e escolher uma história ou áudio — o app conduz o restante. Funciona bem para quem deita com a mente acelerada e gosta de vozes narradas. A área Calm Kids reúne histórias e canções de ninar para crianças. O catálogo completo exige assinatura, e boa parte do conteúdo gratuito serve como demonstração.