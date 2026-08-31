Com o BNDES, Electrolux investe R$ 300 milhões no Brasil para criar nova geração de eletrodomésticos

O Grupo Electrolux anunciou nesta segunda-feira, 31, um investimento de R$ 300 milhões para desenvolver novas tecnologias para eletrodomésticos no Brasil, com recursos de um financiamento aprovado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) por meio do programa "BNDES Mais Inovação". A parceria ocorre no ano em que a companhia completa 100 anos de atuação no país.

O plano prevê atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I) e a aplicação de inteligência artificial (IA) em 26 novos produtos comercializados no mercado brasileiro. A lista inclui refrigeradores, aparelhos de ar-condicionado, fornos, air fryers, fritadeiras elétricas que utilizam circulação de ar quente, cafeteiras, purificadores de água, aspiradores de pó e robôs aspiradores.

Segundo Eduardo Mello, CEO de Electrolux na América Latina, as tecnologias previstas no projeto poderão reduzir em até 40% o consumo de energia elétrica de refrigeradores e ampliar em até 70% a vida útil dos alimentos armazenados. O desenvolvimento também contempla algoritmos de IA para controle de temperatura e umidade e tecnologias destinadas a reduzir o nível de ruído em até 4 dB.

“Completar 100 anos de história no Brasil liderando a transformação em sustentabilidade e tecnologia é motivo de enorme orgulho para o Grupo Electrolux. Este investimento de R$ 300 milhões simboliza parte da nossa visão para os próximos anos: entregar aos lares brasileiros produtos cada vez mais inteligentes, eficientes e alinhados às exigências ambientais do planeta", afirma o executivo.

E acrescenta: "A parceria com o BNDES fortalece nossa capacidade de pesquisar, projetar e produzir no Brasil soluções que combinam alta performance e responsabilidade socioambiental”.

Quais tecnologias serão desenvolvidas no Brasil?

Fábrica da Electrolux em São José dos Pinhais (PR) (Electrolux/Divulgação)

Segundo a companhia sueca, as atividades do plano de pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I) serão realizadas no Centro de Inovação da Electrolux em Curitiba (PR), com suporte das fábricas de São José dos Pinhais (PR) e Manaus (AM).

O projeto abrange cinco áreas de negócio da empresa: refrigeração, climatização, cuidado do chão, purificação, aquecimento e refrigeração de água e cocção.

Entre as tecnologias previstas estão algoritmos de inteligência artificial voltados ao controle de temperatura e umidade. O projeto também estabelece metas de redução de ruído de até 4 dB e de aumento de até 70% na vida útil dos alimentos armazenados.

Na categoria de refrigeradores, a empresa prevê tecnologias capazes de reduzir em até 40% o consumo de energia elétrica. A medida integra o plano da companhia para desenvolver produtos com menor consumo de energia no mercado brasileiro.

Financiamento do BNDES

O financiamento foi aprovado por meio do BNDES Mais Inovação, programa destinado a apoiar investimentos empresariais em inovação e digitalização. Os recursos serão direcionados ao plano de desenvolvimento tecnológico da Electrolux no país.

"O apoio do Banco fortalece a inovação no país e contribui para o desenvolvimento da indústria com tecnologia de ponta e produtos mais eficientes e econômicos para a casa dos brasileiros. O projeto também reforça a posição do Brasil como um dos principais centros de inovação na América Latina, ampliando a capacidade de exportação dos eletrodomésticos produzidos aqui, gerando mais empregos e renda no país", explica Aloizio Mercadante, presidente do BNDES.

O investimento ocorre no ano do centenário da Electrolux no Brasil e concentra no país etapas de pesquisa, desenvolvimento e produção das tecnologias previstas para os novos eletrodomésticos. A companhia também prevê o uso da estrutura brasileira no desenvolvimento de produtos destinados ao mercado latino-americano.