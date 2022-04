Como desbloquear e usar os emojis "secretos" do TikTok

É difícil imaginar as redes sociais sem os emojis. No TikTok, não é diferente -- apesar de qualquer usuário poder usar os emojis padrão dos teclados iOS ou Android, a rede social de vídeos curtos também conta com os próprios emoticons.

Para usar os emojis do TikTok, é necessário escrever um código no texto da mensagem ou comentário. Eles funcionam somente no aplicativo, e não na versão web. Veja quais são os códigos e como usá-los:

Como usar os emojis do TikTok

Ao entrar nos comentários de um vídeo ou ao enviar uma mensagem para um amigo, o usuário precisa escrever o código para o emoticon dentro de dois colchetes.

Exemplo: [código], e não (código) ou /código/.

Lista dos emojis do TikTok

São 46 emojis divididos em dois estilos diferentes: rostos coloridos e redondos e rostos brancos e planos.

Emojis arredondados

[angry]

[complacent]

[cry]

[drool]

[embarrassed]

[facewithrollingeyes]

[flushed]

[funnyface]

[greedy]

[happy]

[laughwithtears]

[lovely]

[scream]

[shout]

[smile]

[speechless]

[sulk]

[surprised]

[thinking]

[weep]

[wicked]

[wronged]

[yummy]

Emojis planos

[angel]

[astonish]

[awkward]

[blink]

[cool]

[cute]

[disdain]

[excited]

[evil]

[hehe]

[joyful]

[laugh]

[loveface]

[nap]

[pride]

[proud]

[rage]

[shock]

[slap]

[smileface]

[stun]

[tears]

[wow]

