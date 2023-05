Elon Musk revela por que publica polêmicas no Twitter - mesmo que isso lhe custe dinheiro

Elon Musk defendeu nesta terça-feira, 16, suas decisões à frente do Twitter e informou que, em breve, passará mais tempo dirigindo a Tesla, ao prometer novos automóveis totalmente autônomos até o ano que vem.

"Vou dizer o que quero, e se a consequência disto for perder dinheiro, que assim seja", declarou, em entrevista transmitida ao vivo pela rede CNBC, após a assembleia geral da Tesla.

O apresentador David Faber havia lhe perguntado por que ele tuitava mensagens tão virulentas e provocativas, como as da noite anterior, quando acusou o investidor judeu e filantropo George Soros de "odiar a humanidade".

Desde que Musk comprou o Twitter, há seis meses, vários anunciantes deixaram a plataforma, que flexibilizou a moderação de conteúdos problemáticos e permitiu o retorno de figuras banidas, como o ex-presidente Donald Trump.

O milionário também defendeu as demissões em massa no Twitter, necessárias, segundo ele, para “chegar ao equilíbrio”, e a proibição que impôs ao trabalho remoto em nome da produtividade e da “moral”.

"Querem que todo mundo vá trabalhar, o operário de fábrica, o chef de restaurante, para lhes entregar comida, mas eles, não! É um absurdo!", criticou, ressaltando que só tira dois ou três dias de férias por ano.

Musk nomeou recentemente Linda Yaccarino, figura da mídia e publicidade nos Estados Unidos, CEO do Twitter. O milionário seguirá responsável pela tecnologia da rede social, mas pretende, sobretudo, dedicar mais tempo à Tesla, em particular ao desenvolvimento da inteligência artificial (IA) nos veículos elétricos.

Tesla terá seu momento ChatGPT, afirma o bilionário

"Acredito que a Tesla terá um momento ChatGPT. Eu diria, no mais tardar, no próximo ano", declarou Musk, referindo-se ao programa de IA adotado por milhões de pessoas em todo o mundo. “De repente, 3 milhões de carros irão andar sozinhos, sem ninguém” ao volante, afirmou, graças à IA e a uma simples atualização remota do computador de bordo.