Carteira misteriosa ganha R$ 2 milhões com criptomoeda após post de Elon Musk

Uma carteira digital cujo dono não foi identificado despertou a curiosidade no mercado cripto após lucrar mais de US$ 370 mil (cerca de R$ 1,82 milhão, na cotação atual) com a criptomoeda meme LADYS. O estranho, porém, é que o endereço foi criado uma hora antes de um post do bilionário Elon Musk que foi responsável por fazer a moeda valorizar mais de 5.000%.

A operação foi identificada pela página LookOnChain, que monitora movimentações no mercado. Segundo o perfil, o "endereço misterioso" teria sido criado uma hora antes de Musk ter compartilhado uma imagem com um token não-fungível (NFT) da coleção Milady Maker, cuja busca no mercado rapidamente explodiu.

O interesse dos investidores beneficiou também a LADYS, uma criptomoeda meme ligada ao projeto, levando à sua valorização. Após a sua criação e antes do post, a carteira sacou 25 ethers da corretora Binance, equivalentes naquele momento a US$ 45 mil, e comprou oito trilhões de tokens LADYS, na época cotados a US$ 0,000000005652 cada.

Alguns usuários cogitaram, inclusive, que o dono da carteira seria o próprio Musk, que poderia ter usado sua influência para inflar o preço de um ativo e lucrar. Atualmente, o bilionário já é investigado sob a acusação de ter criado um possível esquema de pirâmide e lucrado ao promover a criptomoeda meme dogecoin.

Desde então, a carteira não realizou nenhuma movimentação, como mostram os dados da plataforma Debank. Considerando a valorização da LADYS e a sua cotaçaõ atual, o endereço possui cerca de US$ 416 mil na criptomoeda, com um lucro de US$ 370 mil. Mas esses ganhos são apenas teóricos, já que os ativos ainda não foram vendidos.

Cuidados com criptomoedas meme

O momento da venda é determinante para a margem de lucro da operação, em especial devido à volatilidade da LADYS. Mesmo com a forte valorização, a alta do ativo era ainda maior na quinta-feira, 11. Caso o endereço tivesse vendido as unidades da moeda naquele momento, o lucro teria sido superior a US$ 2 milhões (cerca de R$ 10 milhões, na cotação atual).

Já nesta sexta-feira, 12, a criptomoeda tem sofrido uma desvalorização em meio à perda de interesse dos investidores e um movimento de realização de lucros. Nas últimas 24 horas, ela acumula uma perda de 57,9%, cotada a US$ 0,000000056679, segundo dados do CoinGecko.

As criptomoedas meme como a LADYS costumam ter alta volatilidade de preço e são altamente especulativas, já que não possuem um valor intrínseco ou usos em um projeto, com sua popularidade se baseando na associação a memes. Também é comum que elas sejam associadas a golpes e estratégias para atrair investidores e lucrar com operações de compra e venda.

Outro investidor, por exemplo, perdeu US$ 190 mil (R$ 935 mil, na cotação atual) investindo na LADYS. Ele comprou dois trilhões de unidades do ativo por US$ 321 mil, ou 174 ethers, mas vendeu os ativos por US$ 130 mil, ou 73,5 ethers.

