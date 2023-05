Elon Musk diz que empresa criadora do ChatGPT não existiria sem sua ajuda

O bilionário Elon Musk revelou novos detalhes sobre sua participação na criação da OpenAI, empresa de inteligência artificial que ficou famosa por criar o ChatGPT. Apesar de ter sido um dos seus fundadores em 2015, o executivo acabou abandonando o projeto alguns anos depois, em 2018.

Durante uma entrevista para o canal de notícias CNBC, Musk disse que é "a razão pela qual a OpenAI existe" e que foi ele quem criou o nome da companhia. O bilionário afirmou também que realizou investimentos importantes para a empresa e que recrutou cientistas e engenheiros essenciais para os projetos desenvolvidos.

Anteriormente, havia sido divulgado na imprensa que o dono da Tesla e do Twitter teria se comprometido em investir US$ 1 bilhão na empresa antes de acabar se afastando. Questionado sobre suas contribuições financeiras, ele disse que acabou investindo cerca de US$ 50 milhões na desenvolvedora de inteligência artificial.

De acordo com o bilionário, a ideia que ele tinha ao criar a empresa era desenvolver "o oposto do Google", com uma companhia sem fins lucrativos e cuja tecnologia fosse de código aberto, disponível para qualquer interessado. Foi essa ideia que deu origem ao nome OpenAI.

Em 2018, Musk havia atribuído a sua saída da OpenAI a um possível conflito de interesse pela sua atuação na empresa e na Tesla, que trabalha em uma inteligência artificial própria para carros autônomos. Entretanto, o bilionário sinalizou ao longo dos anos algumas divergências com a direção adotada pela companhia.

Na entrevista, Musk disse que a OpenAI não coloca ênfase suficiente no desenvolvimento seguro da nova tecnologia. O bilionário também foi um dos signatários de uma carta lançada em 2023 que pediu uma pausa no desenvolvimento de IAs, mas a OpenAI discordou da proposta.

Críticas à OpenAI

Musk ainda criticou a atual estrutura de negócios da OpenAI. A empresa foi criada inicialmente como uma organização sem fins lucrativos para fomento de pesquisas e aplicações de inteligência artificial. Entretanto, ela tem realizado uma mudança de negócios para se tornar uma empresa com fins lucrativos.

Parte dessa mudança envolveu um acordo bilionário com a Microsoft, que tem participação acionária na nova estrutura da OpenAI. Durante a entrevista, Musk criticou essa associação, afirmando que a Microsoft "exerce controle" sobre a criadora do ChatGPT.

"Eu também acho que é importante entender, quando se trata de desenvolvimento — digamos que eles criem alguma super inteligência, uma inteligência quase divina, quem estará no controle?", questionou Musk. Ele afirmou que, apesar de ser pequena, há uma chance de que a tecnologia "dê errado e destrua a humanidade".

