A startup americana Tekion recebeu nos últimos dias um aporte de 150 milhões de dólares. O valor fez com que a companhia fundada por Jay Vijayan alcançasse valor de mercado estimado em mais 1 bilhão de dólares. Até aí, nenhuma novidade a qualquer outro unicórnio americano. A diferença é que, até 2016, Vijayan era considerado um dos homens de confiança de Elon Musk no comando da Tesla.

O fundador da Tekion ocupou o cargo de diretor de informática (CIO, na sigla em inglês) da montadora americana entre 2012 e 2016. Lá, ajudou a criar uma plataforma para auxiliar a venda dos veículos da Tesla, o que com certeza ajudou a companhia a conseguir resultados cada vez mais expressivos. A profissão mais valorizada na pandemia? Vire um “dev” com o curso de data science e Python da EXAME.

Além da montadora, o executivo de origem indiana tem passagens também por outras gigantes americanas, como a VMware e a Oracle.

O mais recente investimento da Tekion foi obtido em uma rodada de série C da startup. O valor foi aportado pela Advent, empresa de capital de risco dos Estados Unidos. Antes disso, a startup já havia captado outros 65 milhões de dólares em aportes de fundos como Index Ventures e Storm Ventures, além de um investimento da BMW.

Fundada em São Francisco, nos Estados Unidos, a Tekion atua justamente no mercado da Tesla. Mas não fabrica carros elétricos. Em vez disso, usa tecnologias como inteligência artificia e machine learning ao ofertar uma plataforma de nuvem dedicada para concessionárias e demais empresas que atuam no varejo automotivo.

A ideia é fornecer uma plataforma que integre todos os processos de compra e de pós-venda de um veículo para tornar a experiência tão simples como a de pedir uma refeição por um aplicativo de entrega. No setor automotivo, a compra de um veículo pode levar horas para ser feita e o cliente, em geral, dificilmente tem informações detalhadas sobre os processos de manutenção ou de conserto de seu veículo.

Com presença em 28 estados dos EUA e clientes como Fiat, BMW, Chrysler, Nissan, Jeep, Chevrolet, Toyota, entre outros, a Tekion já auxiliou a venda de 22 mil carros desde que foi fundada, o que fez com que a companhia ajudasse o setor a movimentar 318 milhões de dólares. Segundo a Tekion, as empresas podem economizar até 75 mil dólares por mês com o uso de sua plataforma.