Designer da Apple não encontra modelo ideal de lanterna para iates, então decide criar a própria

O ex-diretor de design da Apple, o britânico Jony Ive, revelou o lançamento da Sailing Lantern, uma lanterna de luxo desenvolvida para iates, com preço de US$ 4.800. A edição limitada conta com apenas 1.000 unidades e é resultado de uma parceria entre o coletivo LoveFrom, de Ive, e o fabricante japonês Balmuda.

Segundo Ive, a criação surgiu da dificuldade de encontrar uma lanterna que atendesse aos seus padrões de design e durabilidade para uso marítimo. “Eu teria comprado uma lanterna para o meu iate — eu queria. Mas não há nada no mercado. Então, em vez disso, passei dois anos trabalhando duro para projetá-la”, afirmou à Boat International, de acordo com reportagem da Business Insider.

Funcionalidades e carreira

A lanterna é construída em aço inoxidável e vidro, equipada com LEDs e baterias recarregáveis, projetada para suportar condições marítimas rigorosas. O item é considerado tanto um colecionável quanto uma peça funcional, refletindo a filosofia de Ive de unir utilidade e arte no design.

Após sair da Apple em 2019, onde contribuiu para produtos icônicos como iPod, iPhone e iPad, Ive lançou a empresa de design de hardware de IA io, adquirida recentemente pela OpenAI. Atualmente, ele colabora com a startup em novos dispositivos. Detalhes dos projetos ainda não tenham sido divulgados.

A Sailing Lantern é resultado de uma combinação de luxo, tecnologia e o olhar artístico do design britânico, O que reflete a influência da paixão pessoal de Ive pela vela no desenvolvimento do projeto.