Crescimento de smartphones chineses abala domínio de Apple e Samsung, aponta IDC

O mercado global de smartphones encerrou 2024 com uma forte recuperação após dois anos de retração. Segundo o “Relatório de Acompanhamento Trimestral Global de Celulares” da International Data Corporation (IDC), as remessas globais de smartphones no quarto trimestre de 2024 atingiram 331,7 milhões de unidades, um aumento de 2,4% em relação ao mesmo período de 2023. No total anual, o setor registrou um crescimento de 6,4%, alcançando 1,24 bilhão de unidades enviadas.

Outro relatório, da Canalys, corroborou o desempenho positivo, apontando um aumento de 7% no volume de remessas, que somaram 1,22 bilhão de unidades. [Grifar] A Apple liderou o mercado pelo segundo ano consecutivo, superando a Samsung.

Apple e Samsung enfrentam queda nas quotas de mercado

De acordo com a IDC, a Apple enviou 232 milhões de unidades em 2024, com uma participação de mercado de 18,7%, mas registrou queda de 0,9% em relação ao ano anterior. A Samsung ficou em segundo lugar, com 223 milhões de unidades enviadas e participação de 18%, representando uma redução de 1,4%.

Fabricantes chineses, como Xiaomi, Transsion e OPPO, se destacaram no cenário global, aproveitando a demanda por dispositivos de baixo custo. A Xiaomi apresentou o maior crescimento anual entre as cinco maiores fabricantes, enquanto a Transsion e a OPPO disputaram acirradamente as posições seguintes.

Produtos de massa impulsionam a recuperação do mercado

Especialistas apontam que a popularidade dos smartphones de entrada e intermediários foi essencial para o crescimento em 2024. Segundo Nabila Popal, da IDC, estratégias como promoções, planos de parcelamento e ofertas de troca de dispositivos usados ajudaram fabricantes a aumentar suas quotas de mercado, especialmente em mercados emergentes e na China.

Zhu Jiatao, da Canalys, destacou que marcas Android como Xiaomi e vivo tiveram forte desempenho graças a uma boa gestão de estoque, ampla rede de distribuição e competitividade de preços. No entanto, a pressão de custos na cadeia de suprimentos e a demanda concentrada em modelos de baixo custo desafiaram os fabricantes de dispositivos de gama média.

No quarto trimestre de 2024, fabricantes chineses responderam por 56% das remessas globais de smartphones, segundo Francisco Jeronimo, da IDC. Empresas como Xiaomi, OPPO, vivo, Honor, Huawei e Realme atingiram um marco histórico no período, alavancando sua presença em mercados fora da Ásia, como Europa e África. A Huawei se destacou no segmento de alta gama, reforçando sua posição no mercado doméstico.

Perspectivas para 2025

A IDC prevê que o mercado de smartphones continue a crescer em 2025, embora em ritmo mais moderado. Com o ciclo de substituição de aparelhos se alongando e a demanda reprimida sendo liberada em 2024, espera-se uma desaceleração no crescimento. Mesmo assim, a indústria permanece otimista, com as marcas ajustando estratégias para atender a diferentes segmentos e regiões.