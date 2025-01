Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana

Entre suspense e drama, filmes e séries, o final de semana do ano está recheado de lançamentos nos serviços de streaming. Na Apple TV+, estreia da segunda temporada da série Ruptura. Já na Netflix, estreia da série turca Amores Anônimos.

Ruptura (Apple TV+)

O thriller sobre ambiente de trabalho mundialmente elogiado e vencedor dos prêmios Emmy e Peabody, do produtor executivo e diretor Ben Stiller, é estrelado pelo indicado ao Emmy Adam Scott, que interpreta Mark Scout, líder de uma equipe na Lumon, empresa onde os funcionários são submetidos a um procedimento que divide suas lembranças de modo cirúrgico entre seu trabalho e sua vida. Na segunda temporada, Mark e seus amigos descobrem as terríveis consequências de mexer com a barreira de ruptura.

Pacto de Redenção (Prime Video)

Quando um assassino contratado tem uma forma de demência que evolui rapidamente, ele tem a oportunidade de se redimir salvando a vida do filho adulto com quem estava afastado.

Desordem Pública (Netflix)

Em uma noite tumultuada no Vale de Susa, uma equipe da Unidade Móvel de Roma enfrenta um duro golpe: seu chefe fica gravemente ferido. Mas o grupo de Mazinga, Marta e Salvatore não é uma equipe comum. Vindos de Roma, eles aprenderam a dominar o caos com maestria e a resolver os problemas com métodos extremos. Unidos como uma tribo, são praticamente uma família. Agora, essa "família" enfrenta um novo desafio com a chegada do comandante Michele, um representante da polícia reformista. Para ele, equipes como essa simbolizam um modelo ultrapassado que precisa ser renovado. E como se toda a instabilidade interna não fosse o bastante, uma onda crescente de insatisfação popular com as instituições começa a se formar.

No auge das tensões, os integrantes da equipe se veem diante de um dilema: forçados a tomar partido, eles precisam reavaliar não apenas o propósito mais profundo do seu trabalho, mas também sua lealdade ao Departamento.

Amantes Anônimos (Netflix)

Marcado por uma infância que destruiu sua fé no amor, Cem é o herói invisível do Hospital do Amor, um lugar que ele fundou para curar aqueles que sofrem da "doença do amor". Todo o sucesso e os sonhos de Cem agora dependem de Hazal, uma presença inesperada em sua vida que, ao contrário dele, acredita que o amor pode salvar o mundo.

Machos Alfa (Netflix)

Nesta nova temporada, os Machos Alfa descobrem novos conceitos antifeministas, como a "machosfera" e os "incels". Além disso, Santi aprende que algumas mulheres tendem a evitar compromisso, enquanto Raúl lida com a anarquia romântica de Luz. Com a continuação da série de TV de Pedro, ele se vê diante de algumas surpresas, e Luis precisa lidar com o divórcio dos pais, entre outras crises.