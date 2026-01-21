Esporte

Naomi Osaka x Sorana Cirstea: onde e quando assistir jogo

Tenistas competem pela segunda rodada do Australian Open

Naomi Osaka: tenista escolhe look ousado para a estreia no Australian Open (Getty Images)

Naomi Osaka: tenista escolhe look ousado para a estreia no Australian Open (Getty Images)

Maria Eduarda Lameza
Maria Eduarda Lameza

Estagiária de jornalismo

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 18h49.

Tudo sobreTênis (esporte)
Saiba mais

Após vencer na sua partida de estreia do Australian Open, a tenista japonesa Naomi Osaka avançou para a segunda rodada do torneio na categoria simples feminino. Ela ganhou da croata Antonia Ružić por 2 sets a 1.

Na próxima quinta-feira, 22, Osaka, número 17 do ranking mundial, enfrenta Sorana Cîrstea, da Romênia, número 41.

Além de já ter sido a tenista número 1 do mundo em 2019, Osaka chama atenção por suas escolhas extravagantes no mundo da moda. Na partida da última terça-feira, a tenista entrou na quadra sem suas raquetes, mas com um guarda-chuva e um chapéu branco com véu em cima de seu conjunto esportivo da Nike com estampa de águas marinhas.

Quando é a partida dentre Naomi Osaka x Sorana Cirstea?

A partida acontece às 5h do horário de Brasília na Margaret Court Arena, em Melbourne, na Austrália.

Onde assistir?

Todas as partidas do Australian Open estão sendo transmitidas pela ESPN e pelo Disney+.

Acompanhe tudo sobre:Tênis (esporte)

Mais de Esporte

Guarany de Bagé x Grêmio: onde assistir e horário pelo Campeonato Gaúcho

América-MG x Atlético-MG: onde assistir e horário pelo Campeonato Mineiro

Flamengo x Vasco: onde assistir e horário pelo Campeonato Carioca

Julio Casares renuncia à presidência do São Paulo

Mais na Exame

Pop

BBB 26: entenda a briga entre Ana Paula Renault e Brigido

Mercados

Ibovespa tem maior fechamento em quase três anos e bate novo recorde

ESG

A COP30 passou, e agora? Os eventos climáticos para ficar de olho em 2026

Future of Money

Empresa de Donald Trump vai distribuir criptoativos para acionistas