Serviços da Apple ficam fora do ar nesta terça

Na noite de terça-feira, 20, diversos serviços da Apple apresentaram instabilidades, segundo a página oficial de status do sistema da empresa. Entre os serviços afetados estavam a App Store, a iTunes Store e a Apple TV, que tiveram falhas registradas a partir das 20h48 no horário dos Estados Unidos (22h48 em Brasília).

Segundo a Apple, alguns usuários tiveram dificuldades para acessar a App Store e a iTunes Store. A empresa também informou problemas na Apple TV, em que o recurso "Canais" ficou fora do ar, o que impediu o acesso a determinados conteúdos e a realização de compras.

A página de status listou falhas em vários serviços:

App Store

Apple Business Manager

Apple Business Essentials

iWork para iCloud

Mapas (roteamento e navegação)

Trânsito no Apple Maps

Notícias

Fotos

iCloud Mail

Apple TV / Canais da Apple TV

iMessage

iTunes Store

Apple School Manager

Mais tarde, por volta da meia-noite (2h em Brasília), o site de monitoramento de sistemas da Apple informou que todas as irregularidades foram resolvidas, mas não deu detalhes sobre o que ocasionou a queda dos serviços.