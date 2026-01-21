Tecnologia

ExameLabINTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Serviços da Apple ficam fora do ar nesta terça

Serviços como App Store, Apple TV e iTunes apresentaram instabilidade; empresa diz que problema foi resolvido.

Apple TV foi um dos serviços afetados (Klaudia Radecka/NurPhoto/Getty Images)

Apple TV foi um dos serviços afetados (Klaudia Radecka/NurPhoto/Getty Images)

Marina Semensato
Marina Semensato

Colaboradora

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 14h04.

Na noite de terça-feira, 20, diversos serviços da Apple apresentaram instabilidades, segundo a página oficial de status do sistema da empresa. Entre os serviços afetados estavam a App Store, a iTunes Store e a Apple TV, que tiveram falhas registradas a partir das 20h48 no horário dos Estados Unidos (22h48 em Brasília).

Segundo a Apple, alguns usuários tiveram dificuldades para acessar a App Store e a iTunes Store. A empresa também informou problemas na Apple TV, em que o recurso "Canais" ficou fora do ar, o que impediu o acesso a determinados conteúdos e a realização de compras.

A página de status listou falhas em vários serviços:

  • App Store
  • Apple Business Manager
  • Apple Business Essentials
  • iWork para iCloud
  • Mapas (roteamento e navegação)
  • Trânsito no Apple Maps
  • Notícias
  • Fotos
  • iCloud Mail
  • Apple TV / Canais da Apple TV
  • iMessage
  • iTunes Store
  • Apple School Manager

Mais tarde, por volta da meia-noite (2h em Brasília), o site de monitoramento de sistemas da Apple informou que todas as irregularidades foram resolvidas, mas não deu detalhes sobre o que ocasionou a queda dos serviços.

Acompanhe tudo sobre:AppleApple TViTunesTecnologia

Mais de Tecnologia

Samsung Galaxy A ou Motorola Moto G: qual oferece melhor câmera, bateria e preço?

Remessas de smartphones na China caíram 0,6% no último ano

Recuo da Meta em realidade virtual é falso, diz Palmer Luckey, parceiro de Zuckerberg

Um ano de Trump no poder: ganhos bilionários e testes no Vale do Silício

Mais na Exame

Líderes Extraordinários

2026: o ano em que liderar será mais importante do que planejar

Carreira

Como essa jovem construiu um patrimônio milionário antes dos 30 com disciplina financeira

Mercados

Ibovespa sobe mais de 2% e ultrapassa os 170 mil pontos

ESG

WWF envia propostas para roteiro do fim dos fósseis: 'Brasil não deveria apostar fichas em petróleo’