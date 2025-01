Como formatar seu Samsung Galaxy: passo a passo para restaurar as configurações de fábrica

Quando aplicativos e configurações comprometem o funcionamento do smartphone ou você esquece a senha da tela de bloqueio, formatar o aparelho para as configurações de fábrica pode ser a solução. No caso dos smartphones Galaxy, da Samsung, há três formas diferentes de redefinir o aparelho, conforme o modelo do dispositivo.

Importante: Antes de iniciar a restauração, faça backup dos seus dados, pois não será possível recuperá-los depois. Para que a restauração ocorra com segurança, certifique-se de que a bateria esteja com carga mínima de 60% e que o smartphone esteja desligado e conectado a um computador via cabo USB (se necessário).

Como formatar o dispositivo de acordo com os botões

A forma de formatar (ou resetar) o Samsung Galaxy varia conforme os botões disponíveis no smartphone. Veja abaixo o passo a passo específico para cada tipo de aparelho.

1. Quando o smartphone tem quatro botões laterais (incluindo Bixby)

Desligue o dispositivo. Pressione, ao mesmo tempo, os botões de volume para cima, liga/desliga e Bixby. Quando a tela ligar, solte apenas o botão liga/desliga. Assim que aparecer o robô do Android, solte os botões restantes.

2. Quando o aparelho tem o botão central (Home)

Desligue o dispositivo. Pressione, simultaneamente, os botões de volume para cima, liga/desliga e Home. A tela do aparelho irá acender e apagar; quando acender novamente, solte o botão liga/desliga, mantendo os outros pressionados. Em seguida, solte todos os botões assim que o sistema exibir o robô do Android ou o menu de recuperação.

3. Quando o smartphone não tem botão Home nem Bixby

Desligue o dispositivo. Pressione, simultaneamente, o botão de volume para cima e liga/desliga. Aguarde o dispositivo acender a tela e depois apagar novamente. Quando a tela acender pela segunda vez, solte o botão liga/desliga, mas mantenha o de volume para cima pressionado. Solte o botão de volume quando o robô do Android aparecer.

Finalizando a formatação no Modo Recovery

Após pressionar os botões corretamente, independentemente do modelo de Samsung Galaxy, você será direcionado ao menu Recovery (modo de recuperação). Para formatar o dispositivo:

Use os botões de volume para navegar até a opção “Wipe data/factory reset”. Confirme a seleção com o botão liga/desliga. Escolha “Yes to delete all user data” ou “Redefinição para configuração original”, dependendo da versão disponível no seu aparelho. Em seguida, pressione “Reboot system now” para reiniciar o smartphone.

Quando o telefone voltar a ligar, ele estará restaurado às configurações de fábrica. Basta seguir as orientações iniciais de configuração e adicionar suas contas e apps novamente.

Dicas importantes para um processo seguro

Backup prévio : Faça uma cópia de segurança dos seus arquivos (fotos, vídeos, documentos e contatos) antes de iniciar o reset.

: Faça uma cópia de segurança dos seus arquivos (fotos, vídeos, documentos e contatos) antes de iniciar o reset. Carregador por perto : Certifique-se de que a bateria esteja acima de 60% ou mantenha o dispositivo conectado a uma fonte de energia durante todo o processo.

: Certifique-se de que a bateria esteja acima de 60% ou mantenha o dispositivo conectado a uma fonte de energia durante todo o processo. Uso responsável : Sempre verifique se é realmente necessário formatar o aparelho, pois todos os seus dados e configurações serão perdidos.

: Sempre verifique se é realmente necessário o aparelho, pois todos os seus dados e configurações serão perdidos. Atualizações: Após a restauração, aproveite para atualizar o sistema operacional e os aplicativos para garantir melhor segurança e desempenho.

Dica importante

Agora que você sabe como formatar seu Samsung Galaxy para resetar as configurações de fábrica, poderá resolver problemas de travamento, desempenho e até recuperar o acesso ao aparelho caso tenha esquecido a senha de bloqueio. Lembre-se de seguir cada passo com atenção e manter um backup atualizado, evitando a perda de arquivos importantes.