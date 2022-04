Consertar iPhone de graça? Apple oferece serviço sob condições; veja

Já pensou em consertar um iPhone, de graça, com a própria Apple? Parece até mentira, mas acontece de verdade. A companhia da maçã presta alguns tipos de assistência para modelos específicos do aparelho – dependendo também, é claro, do tipo de problema apresentado.

De acordo com informações do TechTudo, esses reparos são feitos de modo similar ao “recall” da indústria automotiva, ou seja, visam principalmente resolver defeitos de fábrica.

Um exemplo está no iPhone 12 e 12 Pro. Os aparelhos podem apresentar problemas no som, causados por um problema na fabricação. Um ponto importante é que o reparo do iPhone 11 por causa deste problema específico das telas não tem nada a ver com a garantia do celular. Ou seja, mesmo que a garantia já tenha expirado, é possível recorrer à assistência. Ao mesmo tempo, os celulares não irão ganhar tempo adicional de garantia após o conserto gratuito.

A mesma lógica é seguida nos iPhones 11 e X, que podem apresentar problemas na tela. Falando das versões anteriores, os iPhones 6S e 6S Plus podem ter problemas para ligar – e também têm direito ao reparo gratuito mesmo fora da garantia.

Todos esses problemas podem ser resolvidos sem custo, desde que estejam elegíveis dentro dos lotes reconhecidos por apresentarem estes problemas. Para saber se seu celular está qualificado para receber esse suporte gratuito, é necessário entrar no site support.apple.com e inserir o número de série do aparelho. Em caso positivo, os usuários podem levar o aparelho a uma loja oficial ou assistência técnica autorizada para terem acesso ao serviço.