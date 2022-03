Apple quer alugar iPhones ao invés de vender — e criou serviço para isso

A Apple deve anunciar em breve o lançamento de um serviço que permitirá a troca de aparelhos antigos de iPhone pelos modelos mais recentes da marca, aos moldes de um clube de assinatura. A informação foi antecipada por fontes especialistas ao site de notícias Bloomberg.

Com o serviço, um usuário poderá trocar o aparelho celular ou outros itens da marca a partir do pagamento de uma mensalidade. Esse seria o maior esforço da Apple até o momento para fortalecer as compras recorrentes, um déficit comum em companhias que vendem bens de consumo e enfrentam desafios para trazer novamente o cliente às lojas depois que a compra de um produto (no caso da Apple, o celular) já foi feita.

Trata-se de um modelo que geraria receitas constantes à empresa, e ao mesmo tempo, serviria de estratégia para aproximar consumidores que, até então, relutavam em pagar os preços cobrados para a compra dos aparelhos.

Ao site de notícias Bloomberg, as fontes disseram que o novo modelo de negócio da Apple será parecido com o iCloud ou pagamento mensal do Apple Music — com a diferença de permitir a troca de iPhones e iPads com frequência. A vantagem estaria no valores das mensalidades, que seriam menores do que o parcelamento no caso da compra do aparelho e que poderiam variar de acordo com o produto escolhido.

Ao que tudo indica, o serviço de assinatura deve ser lançado no final de 2022.