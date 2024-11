Conheça a Lark: a nova aposta da ByteDance para produtividade no Brasil

A ByteDance, gigante chinesa criadora do TikTok, aposta no Brasil como mercado estratégico para lançar novas plataformas. Após o sucesso do TikTok e a breve passagem do app Helo, a empresa agora apresenta a Lark, uma ferramenta corporativa integrada voltada para otimizar a produtividade de empresas e startups.

Lark: Tudo em um Único Lugar

Potencializada por Inteligência Artificial, a Lark combina diversas funcionalidades em um só ambiente, como:

Mensagens instantâneas;

Edição colaborativa de documentos;

Videoconferências;

Agendas compartilhadas;

E-mails integrados;

Tradução simultânea.

A proposta da plataforma é simplificar os fluxos de trabalho, reduzindo a necessidade de múltiplos aplicativos, como Microsoft Teams e Google Workspace. Segundo a ByteDance, a Lark pode aumentar a eficiência operacional em até 10 vezes.

Benefícios para Pequenas Empresas

A Lark oferece um plano gratuito para até 50 usuários, incluindo acesso a ferramentas completas como:

Lark Messenger e videochamadas;

Lark Docs, com gráficos Kanban e Gantt;

Integração com Google Drive, Trello e Asana;

Armazenamento na nuvem de até 200 GB.

Essas funcionalidades tornam a plataforma ideal para startups e pequenas empresas que desejam otimizar sua gestão de tarefas e reduzir custos operacionais, como despesas com comunicação interna.

Recursos Exclusivos: Tradução e Gestão de Projetos

Um dos diferenciais da Lark é a ferramenta de tradução, que elimina barreiras linguísticas ao traduzir mensagens em tempo real, inclusive em reuniões virtuais. Além disso, a função de tradução de imagens permite interpretar textos diretamente de fotos.

Outro destaque é o Lark Docs, que combina edição de documentos com gerenciamento de projetos. A ferramenta oferece modelos predefinidos e recursos como gráficos Kanban, otimizando a produtividade das equipes.

Uma Estratégia Global

Presente em mais de 150 países, a Lark foi lançada na China em 2019 e chega ao Brasil com apoio da consultoria IEST, especializada em introduzir empresas chinesas ao mercado local. “Esta é mais uma etapa da estratégia da ByteDance para diversificar seu portfólio e atender à demanda por soluções corporativas integradas em mercados emergentes”, afirma Tian Bin, fundador da IEST.

A entrada da Lark no Brasil representa o esforço da ByteDance em expandir sua presença no mercado corporativo global, consolidando sua relevância além do entretenimento.