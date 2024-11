Brasileiros criam startup para migrar tuítes antigos para o Bluesky

Nas últimas duas semanas, enquanto Elon Musk conquistava um papel central na administração Trump, as pessoas estavam fugindo do X em massa. Mais de 250 mil usuários excluíram suas contas após o dia da eleição — e mais de um milhão de pessoas se juntaram ao concorrente novato do site, Bluesky. Agora, os órfãos do antigo Twitter estão indo para lugares mais tranquilos.

Não é a primeira migração em massa do X para outra plataforma. Desta vez, porém, incluiu muitos formadores de opinião de peso. "Tivemos muitos escritores, políticos, artistas", diz Emily Liu, engenheira de software e porta-voz do Bluesky, ao Business Insider. "Tivemos muitos Swifties", lembrando dos fãs de Taylor Swift.

O problema com a mudança é o que fazer com todas as suas coisas antigas. As redes sociais vêm e vão, e nenhuma delas facilitou — ou mesmo possibilitou — levar seu conteúdo antigo para o novo lugar. Até mesmo a Bluesky, fundada em parte na ideia de que o conteúdo de um usuário pertence a eles e não à empresa, não oferece esse serviço.

É aí que os brasileiros Nicolas Castellani e Amos da Silva Bezerra entram. Sua startup BlueArk, está operando essencialmente como uma empresa de mudanças para "expatriados" do Twitter. Eles estão no mercado há apenas um mês, mas já ajudaram milhares de pessoas a mover seus tuítes antigos do X para o Bluesky — milhões de postagens, representando 2 terabytes de mensagens.

Castellani, um engenheiro de software, e Bezerra, um estudante de comunicação, tiveram a ideia em setembro, quando o X foi brevemente banido no Brasil. O casal havia registrado seu romance na plataforma e odiava a ideia de perder essas memórias quando se mudassem para o Bluesky. Então, eles inventaram uma maneira de "raspar" suas contas do X e exportar os tuítes para a rede social rival, segundo reportagem do BI.

Um passado para o Bluesky

Graças à tecnologia aberta da Bluesky, os tweets manteriam seus carimbos de data originais — mesmo que fossem anteriores à abertura da Bluesky, em 2022. Em outras palavras, Castellani e Bezerra poderiam dar à Bluesky algo que ela não tinha: um passado.

"Uma das coisas que realmente queríamos fazer era parecer que uma pessoa, que todos nós, estávamos na Bluesky o tempo todo", diz Bezerra. "Não queremos fingir que o Twitter não existe. Mas queremos dar a sensação de que você está na Bluesky há muito tempo."

A rotatividade de pessoas deixando o Twitter depois que Musk comprou a empresa em 2022 criou uma abertura para rivais como Bluesky, Mastodon e Threads. Mas enquanto o Mastodon parecia tecnicamente difícil e Threads parecia apenas uma isca de engajamento, o Bluesky optou por criar uma experiência divertida e amigável. Sua interface é semelhante ao antigo Twitter. ao contrário do X, é fácil moldar a experiência para refletir suas próprias necessidades e preferências.

Bloquear alguém no Bluesky é algo "nuclear" — eles não veem mais você, ou qualquer coisa referente a você, e você não os vê. Você pode impedir retroativamente alguém de incorporar uma de suas postagens para interromper o tipo de campanha de assédio em massa que se tornou comum no X. O Bluesky prometeu nunca usar suas postagens para treinar bots de IA — algo que o X acabou de mudar seus termos de serviço para permitir.

Nos últimos três meses, o Bluesky adicionou 13 milhões de usuários — e agora é a rede social número 1 em muitas lojas de aplicativos. Bezerra e Castellani pretendem capitalizar a vibração positiva do Bluesky. "É isso que queremos vender", diz Castellani.