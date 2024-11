Gigante do TikTok, ByteDance atinge US$ 300 bilhões, diz WSJ

A ByteDance, controladora do TikTok, registrou uma valorização de cerca de US$ 300 bilhões (R$ 1,74 trilhão), atingindo uma das maiores avaliações de sua história. O dado foi revelado em uma recente oferta de recompra de ações, indicando a confiança da empresa em seu crescimento global, mesmo enquanto enfrenta o risco de uma proibição nos Estados Unidos devido a questões regulatórias e de segurança.

A valorização é um marco significativo para a ByteDance, cuja trajetória nos últimos anos tem sido marcada por crescimento acelerado. Em outubro de 2023, a empresa havia sido avaliada em US$ 225 bilhões (R$ 1,31 trilhão) em uma recompra de ações voltada para funcionários. Poucos meses depois, em dezembro, outra oferta elevou o valor para US$ 268 bilhões (R$ 1,55 trilhão). Agora, com US$ 300 bilhões, a ByteDance se consolida como uma das maiores empresas de tecnologia do mundo.

Segundo o The Wall Street Journal, o otimismo da ByteDance contrasta com os desafios que enfrenta nos Estados Unidos. Uma lei sancionada pelo presidente Joe Biden exige que a empresa se desfaça do TikTok até meados de janeiro de 2025, sob pena de proibição do aplicativo no país. A medida é fundamentada em preocupações com a segurança de dados de usuários americanos e com a suposta influência do governo chinês sobre a ByteDance.

Proibição do TikTok nos EUA

Apesar disso, a vitória do presidente eleito Donald Trump trouxe novos ares para o futuro do TikTok nos EUA. Trump, que anteriormente havia defendido a proibição do aplicativo, adotou uma postura mais conciliadora durante sua campanha presidencial. Essa mudança ocorreu após um encontro com Jeff Yass, um dos principais investidores da ByteDance e doador influente do Partido Republicano. Ambos afirmaram que o TikTok não foi discutido na reunião, mas o gesto reforçou a ideia de que Trump pode ser mais flexível em relação ao aplicativo.

A proibição do TikTok seria um golpe significativo, já que os Estados Unidos representam um dos maiores mercados para a plataforma. No entanto, a ByteDance segue expandindo globalmente e diversificando suas operações. O TikTok continua atraindo grandes receitas publicitárias, enquanto a empresa aposta em novos serviços para aumentar sua base de usuários em mercados emergentes.

Além do TikTok, a ByteDance tem investido em soluções de inteligência artificial, aplicativos de edição de vídeo e plataformas educacionais. Essas iniciativas têm ajudado a empresa a solidificar sua posição como uma potência tecnológica, atraindo investidores globais.