Como usar o WhatsApp grátis na TIM em 2025: planos pré-pago, controle e pós-pago

Se você é usuário da TIM e quer usar o WhatsApp sem consumir sua franquia de dados em 2025, existem algumas opções simples para garantir esse benefício. Antigamente, o uso ilimitado do aplicativo estava disponível apenas para assinantes de planos controle e pós-pago, mas agora também é possível aproveitar essa funcionalidade no pré-pago.

Neste guia, vamos mostrar como você pode acessar o WhatsApp grátis na TIM e como aderir aos planos que oferecem esse benefício.

TIM Pré XIP Plus

O TIM Pré XIP Plus é uma excelente opção para quem prefere o plano pré-pago e quer usar o WhatsApp sem gastar dados móveis. Lançado em agosto de 2024, esse plano inicialmente oferecia mensagens de texto ilimitadas e cashback via Pix a cada recarga. Em fevereiro de 2025, ele foi expandido para incluir também chamadas de voz e vídeo no WhatsApp.

Com o TIM Pré XIP Plus, ao fazer uma recarga, o WhatsApp é liberado de forma ilimitada, permitindo enviar mensagens, fazer chamadas de voz e vídeo sem consumir sua franquia de dados até o último dia do mês da recarga. E o melhor: mesmo que você não tenha mais créditos, poderá continuar usando o WhatsApp normalmente.

Para aderir ou migrar, envie um SMS para o número 4141 com a palavra PRE XIP PLUS. Se preferir, ligue para *144 e siga as instruções para ativar o plano.

Além disso, esse plano pré-pago oferece cashback via Pix. Ao realizar recargas de R$ 30 ou mais pelo app Meu TIM ou no portal meuplano.tim.com.br, você recebe R$ 3 no Pix. Para recargas abaixo desse valor, o retorno é de R$ 1. O limite é de um depósito a cada três dias.

TIM Controle e Black

Além do novo plano pré-pago, a TIM oferece os planos Controle (intermediário) e Black (pós-pago), que também permitem o uso do WhatsApp sem descontar da franquia de dados, mas com algumas diferenças.

Nos planos TIM Controle e TIM Black, o WhatsApp é liberado apenas para envio de mensagens de texto, ou seja, não inclui chamadas de voz e vídeo. Essas versões estão disponíveis em diversas faixas de preço, a partir de R$ 58,99/mês (TIM Controle) ou R$ 119,99 mensais (TIM Black).

Além disso, eles oferecem outros benefícios, como franquia de dados para outras redes sociais e acesso à internet. Também é possível escolher ou contratar alguns serviços de streaming juntamente com o plano de telefonia.

Como contratar um desses planos?

Se você já for cliente TIM, pode baixar o app Meu TIM, ir até os planos e seguir os passos para a contratação. Se preferir, é possível ligar para *144 e falar com uma pessoa atendente.

Por outro lado, se você ainda não for cliente da operadora, é preciso fazer a portabilidade do seu número ou contratar o plano por meio do site (tim.com.br) ou da loja TIM mais próxima de você.