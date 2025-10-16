Guia prático: como acessar, resetar e recuperar senhas no roteador da Intelbras

Com opções variadas para diferentes públicos, desde o ambiente doméstico até o corporativo, os roteadores Intelbras são essenciais para gerenciar sua rede de internet, ajustar configurações, mudar senhas ou resolver problemas de conexão.

Para isso, entender o processo de login na interface de administração é fundamental. Neste guia, vamos explicar como acessar seu roteador Intelbras, recuperar senhas e até resetá-lo, caso necessário, garantindo total controle sobre sua rede.

Como descobrir o IP do roteador Intelbras

O primeiro passo para acessar a interface de configuração do seu roteador Intelbras é identificar o IP correto. Nos modelos mais comuns, os IPs padrão são 192.168.0.1 ou 10.0.0.1.

Como descobrir o IP do seu roteador:

No Windows : abra o prompt de comando e digite “ipconfig”. Busque a linha "Gateway Padrão", que revelará o IP do seu roteador;

: abra o prompt de comando e digite “ipconfig”. Busque a linha "Gateway Padrão", que revelará o IP do seu roteador; Em smartphones: aplicativos como Fing também podem ajudá-lo a identificar o IP do roteador rapidamente.

Como acessar a interface do roteador Intelbras

Com o IP em mãos, abra seu navegador e digite o número do IP na barra de endereços. Você será redirecionado para a página de login do roteador.

Nome de usuário e senha padrão: a maioria dos roteadores Intelbras usa "admin" tanto como nome de usuário quanto como senha para o login inicial. Essa informação também pode ser encontrada na etiqueta do roteador ou no manual do modelo;

Se a senha foi alterada e você não se lembra dela, a melhor solução é resetar o roteador (veja abaixo).

Dica: Se aparecer um aviso de "conexão não segura", continue assim mesmo, pois trata-se apenas de uma questão de segurança do navegador.

Como resetar o roteador Intelbras

Se você não conseguir acessar o roteador ou se as configurações estiverem comprometidas, realizar um reset pode ser a única solução. Existem duas formas de fazer isso:

Opção 1: reset físico

Localize o pequeno orifício “Reset” na parte traseira do roteador;

Insira um objeto fino, como um clipe, e mantenha pressionado por cerca de 10 segundos. As luzes do aparelho irão piscar e o roteador será reiniciado, apagando as configurações personalizadas e retornando às configurações de fábrica.

Opção 2: reset via Interface Web

Se ainda tiver acesso à interface, procure pela opção “Restaurar Padrões” ou “Resetar Configurações”;

Confirme a ação e aguarde o reinício do roteador.

Esse método é útil quando você tem acesso à interface e deseja redefinir as configurações sem perder o acesso à rede física.

Como descobrir ou recuperar a senha

Se você esqueceu a senha do roteador Intelbras, existem formas simples de recuperá-la ou reconfigurá-la.

Senha da interface de administração

Senha padrão: geralmente, está disponível na etiqueta do roteador. Se você a alterou e esqueceu, a única solução é realizar um reset físico (como explicado acima), o que restaurará as configurações padrão, incluindo o login.

Senha da rede Wi-Fi

Acesse a interface de administração e vá até o menu "Wireless" ou "Wi-Fi" para visualizar ou alterar a senha da rede sem fio.

Aplicativos e ferramentas de recuperação

App Meu Wi-Fi Intelbras: disponível na Google Play Store e na App Store , o aplicativo permite consultar e alterar senhas de forma simples, desde que o roteador esteja configurado. Você pode conectar o aplicativo ao roteador usando QR Code ou digitando o código do dispositivo.

e na , o aplicativo permite consultar e alterar senhas de forma simples, desde que o roteador esteja configurado. Você pode conectar o aplicativo ao roteador usando QR Code ou digitando o código do dispositivo. Software WirelessKeyView: se você já se conectou a uma rede Wi-Fi anteriormente, este software pode ajudá-lo a recuperar senhas salvas no computador.

Por fim, se você já tiver se conectado ao Wi-Fi com seu smartphone Android ou iPhone, este guia da EXAME pode ajudá-lo a descobrir a senha da rede.