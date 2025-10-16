Guia prático: como acessar, resetar e recuperar senhas no roteador da Intelbras

Roteadores Intelbras são essenciais para gerenciar sua rede de internet, ajustar configurações, mudar senhas ou resolver problemas de conexão (Grassetto/Thinkstock)
Publicado em 16 de outubro de 2025 às 11h02.
Com opções variadas para diferentes públicos, desde o ambiente doméstico até o corporativo, os roteadores Intelbras são essenciais para gerenciar sua rede de internet, ajustar configurações, mudar senhas ou resolver problemas de conexão.
Para isso, entender o processo de login na interface de administração é fundamental. Neste guia, vamos explicar como acessar seu roteador Intelbras, recuperar senhas e até resetá-lo, caso necessário, garantindo total controle sobre sua rede.
O primeiro passo para acessar a interface de configuração do seu roteador Intelbras é identificar o IP correto. Nos modelos mais comuns, os IPs padrão são 192.168.0.1 ou 10.0.0.1.
Como descobrir o IP do seu roteador:
Com o IP em mãos, abra seu navegador e digite o número do IP na barra de endereços. Você será redirecionado para a página de login do roteador.
Dica: Se aparecer um aviso de "conexão não segura", continue assim mesmo, pois trata-se apenas de uma questão de segurança do navegador.
Se você não conseguir acessar o roteador ou se as configurações estiverem comprometidas, realizar um reset pode ser a única solução. Existem duas formas de fazer isso:
Opção 1: reset físico
Opção 2: reset via Interface Web
Esse método é útil quando você tem acesso à interface e deseja redefinir as configurações sem perder o acesso à rede física.
Se você esqueceu a senha do roteador Intelbras, existem formas simples de recuperá-la ou reconfigurá-la.
Senha da interface de administração
Senha da rede Wi-Fi
Aplicativos e ferramentas de recuperação
Por fim, se você já tiver se conectado ao Wi-Fi com seu smartphone Android ou iPhone, este guia da EXAME pode ajudá-lo a descobrir a senha da rede.