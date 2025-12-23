Explosão marca lançamento de 1º foguete comercial do Brasil; veja vídeo

Uma explosão marcou o lançamento do foguete Hanbit-Nano, da empresa sul-coreana Innospace, no Centro de Lançamento de Alcântara (CLA), no Maranhão, na noite da última segunda-feira, 22.

Imagens registradas no local mostram o foguete subindo em direção ao céu logo após a decolagem. Em seguida, um clarão é visto, seguido por uma “bola de fogo” na área de lançamento, segundos depois.

Em nota, a Força Aérea Brasileira (FAB) informou que, após a saída da plataforma, o foguete iniciou “sua trajetória vertical conforme previsto”. No entanto, houve uma “anomalia que o fez colidir com o solo”.

"Uma equipe da FAB e do Corpo de Bombeiros do CLA já foi enviada ao local para análise dos destroços e da área de colisão. Todas as ações sob responsabilidade da FAB para coordenação da operação, que envolvem segurança, rastreio e coleta de dados foram cumpridas exatamente conforme planejado, garantindo um lançamento controlado e dentro dos parâmetros internacionais do setor espacial. As equipes técnicas da Innospace seguem atuando na análise dos dados e na apuração das causas do ocorrido, em conjunto com a FAB e com os demais órgãos e instituições envolvidos na operação", informou a FAB em nota.

1º voo comercial de um veículo espacial a partir do Brasil

O lançamento deveria ser o primeiro voo comercial de um veículo espacial a partir do território brasileiro. A operação foi realizada em parceria com a Innospace, com apoio da Agência Espacial Brasileira (AEB).

O Hanbit-Nano tinha como missão transportar oito cargas, sete brasileiras e uma estrangeira. Os experimentos foram desenvolvidos por universidades, institutos de pesquisa, startups e empresas nacionais. Muitas dessas iniciativas contam com apoio do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), por meio da AEB.

A ação é resultado de um edital de chamamento público lançado em 2020, que tem como objetivo fortalecer o modelo de parcerias público-privadas no setor espacial brasileiro.

Com dois estágios, o foguete foi projetado para colocar até 90 quilos de carga útil em órbita baixa, a cerca de 500 quilômetros de altitude. O veículo possui aproximadamente 21,7 metros de altura e 1,4 metro de diâmetro, integrando uma nova geração de lançadores de pequeno porte, voltados para missões mais rápidas, econômicas e confiáveis.

Localizado próximo à linha do Equador, o Centro de Lançamento de Alcântara é considerado estratégico para operações espaciais e pode ampliar a participação do Brasil no mercado global de lançamentos orbitais.

Leia a nota da FAB na íntegra:

A Força Aérea Brasileira (FAB) informa que, nesta segunda-feira (22/12), no contexto da Operação Spaceward, o foguete HANBIT-Nano, da empresa sul-coreana Innospace, foi lançado às 22h13 (horário de Brasília) a partir do Centro de Lançamento de Alcântara (CLA), no Maranhão (MA).

Na ocasião, após a saída da plataforma, o veículo iniciou sua trajetória vertical conforme previsto. No entanto, houve uma anomalia no veículo que o fez colidir com o solo.

Uma equipe da FAB e do Corpo de Bombeiros do CLA já foi enviada ao local para análise dos destroços e da área de colisão. Todas as ações sob responsabilidade da FAB para coordenação da operação, que envolvem segurança, rastreio e coleta de dados foram cumpridas exatamente conforme planejado, garantindo um lançamento controlado e dentro dos parâmetros internacionais do setor espacial.

As equipes técnicas da Innospace seguem atuando na análise dos dados e na apuração das causas do ocorrido, em conjunto com a FAB e com os demais órgãos e instituições envolvidos na operação.

Demais informações serão divulgadas oportunamente, à medida que as avaliações avancem.

Veja o vídeo da explosão do foguete