Como escolher a primeira bicicleta elétrica na Black Friday 2025

A chegada da Black November – como ficou conhecido o mês de promoções ligadas à Black Friday no Brasil – intensifica a busca por uma e‑bike. A escolha por uma bicicleta elétrica vai além da tendência: representa um investimento em mobilidade urbana, saúde e sustentabilidade.

No entanto, diante da grande oferta de modelos e dos preços que variam de R$ 3.000 a R$ 20.000+, surge a dúvida: como escolher o modelo ideal? A compra de uma e‑bike não é igual à de uma bicicleta tradicional. Motores, bateria e sistemas de assistência são principais pontos a considerar.

Motor

A potência dos motores de e‑bikes urbanas no Brasil está sujeita à regulamentação. De acordo com a Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), as bicicletas elétricas devem ter motor auxiliar com potência nominal máxima de 1.000 e velocidade máxima de propulsão do motor de 32 km/h.

Mesmo com esse limite legal, para uso urbano ou esportivo leve, convém considerar alguns critérios:

A potência de 350 W ou mais oferece mais segurança em ladeiras ou para usuários mais pesados;

A localização do motor também faz diferença:

Motor no cubo (roda): comum em modelos de entrada. Mais acessível e com manutenção mais simples. O motor traseiro costuma oferecer sensação de “empurrão” mais natural;

Motor central (pedivela): presente em modelos premium. Proporciona melhor distribuição de peso, maior eficiência em subidas e aproveita a transmissão da bicicleta.

Para uma primeira e‑bike urbana, um motor de cubo é uma boa porta de entrada.

Bateria

A bateria é o "coração" da e-bike. Sua capacidade costuma ser medida em watt‑hora (Wh) ou pela combinação de Volts (V) e ampère‑hora (Ah). Por exemplo, uma bateria de 36 V e 10 Ah tem 360 Wh.

Autonomia real: para uso urbano diário, procure modelos que ofereçam autonomia real de 30 a 40 km no modo de assistência intermediária. Lembre-se que o alcance máximo anunciado (por vezes 60-80km) geralmente considera condições ideais — plano, pedalada leve, assistência mínima;

para uso urbano diário, procure modelos que ofereçam autonomia real de 30 a 40 km no modo de assistência intermediária. Lembre-se que o alcance máximo anunciado (por vezes 60-80km) geralmente considera condições ideais — plano, pedalada leve, assistência mínima; Vida útil: as baterias de lítio perdem capacidade com o tempo, medida em ciclos de carga. Boas baterias mantêm cerca de 80% da capacidade após centenas de ciclos. Pergunte sobre a garantia da bateria.

Dê preferência a modelos com bateria removível, que facilitam o carregamento em qualquer ambiente (apartamento, garagem ou trabalho). As de lítio continuam sendo a melhor escolha em relação às de chumbo, por serem mais leves, oferecerem recarga mais rápida e maior durabilidade.

Tipo de sensor e assistência

O sistema de assistência ao pedal é responsável por acionar o motor:

Sensor de cadência: detecta se você está pedalando e aciona o motor. Comum em modelos de entrada. A entrega de potência pode ser imediata, às vezes até abrupta;

Sensor de torque: identifica a força que você aplica nos pedais. A assistência é proporcional ao esforço, o que resulta numa pedalada mais suave, natural e intuitiva. Se o orçamento permitir, opte por esse tipo.

Onde começar a busca na Black Friday

Durante a promoção da Black Friday, os modelos de entrada, ou seja, que equilibram custo, funcionalidade e qualidade, tendem a ser os mais buscados. Algumas orientações para acertar:

Verifique se a marca tem boa rede de assistência técnica no Brasil, especialmente para motor e bateria;

Busque os requisitos mínimos sugeridos: motor de 250 W‑350 W, autonomia real próxima de 40 km e sensor de cadência;

Foque em custo‑benefício, não apenas no preço mais baixo. Economizar algumas centenas de reais pode implicar motor ou bateria de qualidade inferior. Isso se traduzirá em problemas ou frustração no uso a longo prazo;

Confirme garantia do quadro, motor e, especialmente, da bateria antes da compra.

Em 2025, marcas como Duos, Caloi, OGGI, BEMMY e Mymax se destacam no mercado nacional, seja por tradição, design moderno ou foco no custo‑benefício. Cada uma atende diferentes perfis de uso, de trajetos urbanos, para os quais versões dobráveis são práticas para levar no transporte público, a trilhas leves.

A partir dessas orientações, use comparadores de preço como Zoom e Buscapé e monitore os valores com antecedência. Assim, você evita cair em armadilhas de preços inflacionados ou descontos ilusórios.