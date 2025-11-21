Como escolher a primeira bicicleta elétrica na Black Friday 2025

A escolha por uma bicicleta elétrica vai além da tendência: representa um investimento em mobilidade urbana, saúde e sustentabilidade (Lorenzo Scavone/Divulgação)
Redação Exame
Publicado em 21 de novembro de 2025 às 07h00.
A chegada da Black November – como ficou conhecido o mês de promoções ligadas à Black Friday no Brasil – intensifica a busca por uma e‑bike. A escolha por uma bicicleta elétrica vai além da tendência: representa um investimento em mobilidade urbana, saúde e sustentabilidade.
No entanto, diante da grande oferta de modelos e dos preços que variam de R$ 3.000 a R$ 20.000+, surge a dúvida: como escolher o modelo ideal? A compra de uma e‑bike não é igual à de uma bicicleta tradicional. Motores, bateria e sistemas de assistência são principais pontos a considerar.
A potência dos motores de e‑bikes urbanas no Brasil está sujeita à regulamentação. De acordo com a Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), as bicicletas elétricas devem ter motor auxiliar com potência nominal máxima de 1.000 e velocidade máxima de propulsão do motor de 32 km/h.
Mesmo com esse limite legal, para uso urbano ou esportivo leve, convém considerar alguns critérios:
A localização do motor também faz diferença:
A bateria é o "coração" da e-bike. Sua capacidade costuma ser medida em watt‑hora (Wh) ou pela combinação de Volts (V) e ampère‑hora (Ah). Por exemplo, uma bateria de 36 V e 10 Ah tem 360 Wh.
Dê preferência a modelos com bateria removível, que facilitam o carregamento em qualquer ambiente (apartamento, garagem ou trabalho). As de lítio continuam sendo a melhor escolha em relação às de chumbo, por serem mais leves, oferecerem recarga mais rápida e maior durabilidade.
O sistema de assistência ao pedal é responsável por acionar o motor:
Durante a promoção da Black Friday, os modelos de entrada, ou seja, que equilibram custo, funcionalidade e qualidade, tendem a ser os mais buscados. Algumas orientações para acertar:
Em 2025, marcas como Duos, Caloi, OGGI, BEMMY e Mymax se destacam no mercado nacional, seja por tradição, design moderno ou foco no custo‑benefício. Cada uma atende diferentes perfis de uso, de trajetos urbanos, para os quais versões dobráveis são práticas para levar no transporte público, a trilhas leves.
A partir dessas orientações, use comparadores de preço como Zoom e Buscapé e monitore os valores com antecedência. Assim, você evita cair em armadilhas de preços inflacionados ou descontos ilusórios.