Black Friday: veja por que geladeiras com Inverter são mais econômicas

Possuir compressor Inverter é um dos principais critérios para quem busca economia de energia em eletrodomésticos como geladeiras, ares-condicionados e máquinas de lavar.

Apesar das diferenças entre eles, em geral esse sistema atua de forma distinta do tradicional “liga e desliga” usado para manter a temperatura. Em vez disso, funciona de maneira contínua e variável, ajustando a potência conforme a necessidade e estabilizando o uso de energia.

Além de diminuir os ruídos e aumentar a vida útil dos aparelhos, esse processo evita picos de energia e melhora a eficiência. De acordo com o Inmetro, modelos com selo Procel A+++ podem consumir até 30% menos energia que os convencionais.

Durante a Black Friday, é comum que modelos de geladeira com esse diferencial apareçam com descontos expressivos, mas é preciso atenção para não confundir a tecnologia Inverter com o termo “inverse”, que se refere apenas ao design com o freezer na parte inferior.

Modelos com Inverter para monitorar na Black Friday

Veja abaixo uma seleção de geladeiras com tecnologia Inverter e recursos extras, organizadas por ordem de preço. Todas elas são do tipo Frost Free, ou seja, não requerem o trabalho de descongelamento manual.

Brastemp French Door BRO85AK (554 Litros) – a partir de R$ 5.829

Design premium do tipo French Door, com duas portas lado a lado no refrigerador e gavetão no freezer. Possui tecnologia Inverter e selo A+++ de eficiência energética. Entre os diferenciais estão o Carbon AirFilter, que neutraliza odores, e o Turbo Freezer, ideal para gelar bebidas rapidamente. Modelo voltado para quem prioriza espaço interno e organização.

Electrolux Multidoor Efficient IM8S (590 Litros) – a partir de R$ 6.057

Geladeira robusta, com design Multidoor Inverse — freezer embaixo e múltiplas portas acima. A tecnologia AutoSense, baseada em inteligência artificial, ajusta automaticamente a temperatura conforme o padrão de uso. Também conta com compressor Inverter, selo A+++ e acabamento em Inox escovado. Não é recomendada para cozinhas pequenas.

Panasonic Econavi NR-BB53GV3 (425 Litros) – a partir de R$ 7.239

Um dos modelos mais econômicos da categoria, com selo Procel A+++. A tecnologia Econavi detecta luminosidade e hábitos de uso para ajustar o consumo. Usa LEDs para preservar vitaminas C e D em frutas e verduras, tecnologia chamada Vitamin Power. Possui design inverse com acabamento em vidro espelhado (Black Glass).

Observação: em 10 de novembro, foi encontrada por R$ 4.601. Por isso, vale utilizar comparadores de preço como Buscapé e Zoom para garantir a melhor compra.

Dicas para comprar com desconto real