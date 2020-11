Como encontrar ofertas da Black Friday nos principais sites de e-commerce

A chegada da Black Friday fez com que as varejistas digitais preparassem suas plataformas para atender a demanda de clientes ávidos por descontos. Cada empresa resolveu organizar as promoções por conta própria. O tutorial abaixo mostra como é possível encontrar os produtos com desconto nas principais plataformas de comércio eletrônico do Brasil.

Amazon

A Amazon criou uma página específica em seu site para listar as ofertas da Black Friday, que podem ter desconto de até 70%. As principais promoções são voltadas para os assinantes do serviço Prime, que garante descontos, frete gratuito e acesso a outros serviços da Amazon, como a plataforma de streaming Prime Video. Destaque também para a área “Oferta Relâmpago”, em que alguns itens permanecem com desconto durante um determinado período de tempo ou até que os estoques sejam esgotados.

Americanas.com

A Black Friday da Americanas.com é chamada de Red Friday. Para facilitar a busca pelos itens com desconto, há uma página dedicada que lista produtos com até 80% de desconto. A companhia também está disponibilizando cupons de desconto a cada hora e que valem para uma determinada oferta e que ficam exibidos na própria página inicial. Há ainda outros descontos e cashback para quem realizar o pagamento pelo AME.

Casas Bahia

A Casas Bahia opera de uma forma diferente das outras varejistas nesta Black Friday. Há um site que disponibiliza cupons com 3%, 5%, 7%, 10%, 15%, 20% e 30% de desconto. Cada cupom equivale a uma categoria específica de itens e não é possível somar os descontos ou inserir outros códigos para abaixar o preço.

Compra Certa

O Compra Certa criou um hotsite. Para acessar os preços é preciso realizar um cadastro na página, o que pode ser feito de forma rápida e gratuita. As ofertas já aparecem com o preço final e não é preciso colocar algum cupom para atingir o valor indicado. É importante lembrar que a empresa opera com produtos novos e também tem uma categoria separada dedicada a produtos de outlet e que podem conter pequenas avarias.

Fast Shop

A Black Friday do Fast Shop ganhou o nome de Golden Friday. Na página dedicada a exibir as ofertas desta sexta-feira, a companhia disponibiliza produtos de diversas categorias e os preços exibidos já mostram um determinado desconto no valor original. Algumas ofertas contam com frete gratuito (para determinadas regiões do Brasil).

Magazine Luiza

A Black das Blacks, como é chamada a Black Friday do Magalu, tem ofertas espalhadas pelo site e que contam com selo “Oferta Black”. Há descontos de até 80%, frete grátis e até cashback (com limite de até 200 reais e somente para quem fizer a compra utilizando o aplicativo da empresa).

Mercado Livre

Uma das maiores plataformas de e-commerce da América Latina também criou o seu próprio jeito de lidar com a Black Friday. Não há um site específico de ofertas, mas as categorias com desconto são dispostas na página oficial do portal e do app. A companhia também disponibiliza determinados selos de desconto em cada produto.

Ponto Frio

Em seu site, o Ponto Frio está disponibilizando o cupom BLACK para alguns produtos que contam com um selo que indica a participação na promoção. Os descontos vão até 5 mil reais. Há ainda uma ação promocional em conjunto com a TudoAzul, que garante um determinado número de pontos no programa de milhagem para cada real gasto no Ponto Frio.

Submarino

O Submarino adotou uma estratégia semelhante a utilizada pela Americanas,com. Era previsível, uma vez que ambas fazem parte do grupo B2W (assim como a Shoptime e o Sou Barato). Os produtos já são exibidos na página inicial do site e do app e em uma área específica. Também há política de cashback para transações realizadas com o AME.x

