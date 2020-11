Cuidado! O que fazer para não cair em fraudes na Black Friday

A Black Friday é uma data tipicamente americana, mas que ganhou muito espaço no Brasil, afinal, brasileiro adora uma promoção. O evento, que acontece em novembro, reúne preços baixos e muitos descontos em diversos produtos. Uma pesquisa da Social Miner em parceria com a Opinion Box mostra que quase metade dos brasileiros pretende aproveitar as ofertas. Em 2019, só as compras da sexta-feira da Black Friday foram responsáveis por 20% de todos os pedidos feitos em novembro.

Na ideia original da Black Friday as promoções eram aplicadas principalmente no varejo e nas lojas físicas. No Brasil, o alcance digital do evento ganhou outras proporções e hoje chega a ser ainda maior do que nas vendas físicas.

Durar muito além de apenas a última sexta-feira do mês é outra característica da Black Friday tropical, durante todo o mês de novembro é possível encontrar descontos e ofertas relacionadas ao evento. Como nem tudo são flores, é claro que é preciso tomar muitos cuidados e ter muita atenção no momento da compra.

Confira alguns cuidados essenciais antes de comprar:

Planeje, não compre por impulso

Quem não fica animado com uma promoção, não é? Mas apesar de os preços serem tentadores é importante se planejar antecipadamente para a Black Friday e evitar as compras por impulso. O ideal é fazer uma lista com os produtos que necessários e/ou desejados e estabelecer um limite de gastos para a data que não comprometa o orçamento.

Pesquise e compare preços

Após dar o primeiro passo, você deve pesquisar e comparar preços. A Black Friday é uma ótima data para conseguir bons descontos, mas também há várias empresas, sites e pessoas mal intencionadas que aumentam o valor do produto dias antes da sexta-feira para depois aplicar um desconto, que, nesse caso, não é real. Para evitar ser pego de surpresa, comece a monitorar os preços pelo menos algumas semanas antes. Pesquise valores, condições de venda e especificações do produto. Essa etapa se torna mais fácil se você já se planejou e sabe o que procura. Veja se existe oscilação de preço e, chegado a este período, avalie se vale mesmo a pena comprá-lo.

Para se prevenir, o consumidor pode capturar a tela da oferta, por celular ou computador, e registrar o valor anunciado — para o caso de, ao chegar na loja ou no carrinho de checkout, encontrar o produto com outro preço. A prática de maquiar os preços é considerada publicidade enganosa e o estabelecimento pode até ser penalizado.

Comparar os preços de um mesmo produto em diferentes estabelecimentos também ajuda a encontrar a melhor oferta. Há vários sites especializados com comparadores de preços que mostram o valor de uma mesma mercadoria em diversas lojas. O Procon também faz o monitoramento de preço para ajudar os consumidores que não pesquisaram antes e pode ser uma boa fonte de informação.

Confira se o site é seguro

Outro cuidado importante, principalmente se a compra for feita pela internet, é pesquisar se o site é seguro. Um primeiro passo é conferir se no link da loja virtual há a sigla “https”, que indica que o site em questão possui um certificado de segurança. Depois, verifique se a empresa existe mesmo, conferindo endereço físico, telefone e canal de atendimento ao cliente. Também é possível pesquisar se a loja já recebeu muitas reclamações, o que pode ser feito no site do Procon e em sites especializados como o Reclame Aqui. No caso de se deparar com uma empresa falsa, denuncie ao Procon e evite que outros consumidores caiam em fraudes.

Leia os comentários

A comunicação “boca a boca” é a melhor propaganda. Antes de comprar, confira comentários, opiniões e avaliações de outros clientes no site da loja virtual, nas redes sociais e até mesmo em sites próprios para reclamações.

Desconfie de preços muito baixos

Nesta época sempre surgem ofertas e produtos com preços extremamente baixos e milagrosas promoções. Nesses casos, desconfie. Alguns produtos baratos demais podem ser versões piratas, de segunda mão ou mesmo produtos com defeitos. Existe o risco até mesmo do produto — ou a loja — nem existir.

Black Friday EXAME

A EXAME também vai oferecer descontos que podem chegar a 60% do valor de cursos da Academy (braço de educação da marca) e planos de assinaturas de recomendações de investimentos da EXAME Research.

Os descontos serão aplicados em todos os cursos da EXAME Academy e nas assinaturas de recomendações de investimentos da EXAME Research. A promoção também é válida para os combos de assinaturas. Com os descontos, cursos serão oferecidos a partir de 9 reais por mês e também têm assinaturas de Research com preços a partir de 6 reais mensais.

