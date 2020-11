A Black Friday de 2020 no Brasil será no dia 27 de novembro e é um momento muito esperado pelos consumidores para adquirem alguns produtos que estavam esperando. Segundo pesquisa feita pelo estudo de mercado americano GfK, 91% dos consumidores pretendem realizar pelo menos uma compra no período.

Além disso, 71% esperam poder pagar menos em itens que estão interessados. No entanto, como os principais varejistas do país realizam diversas ofertas, é difícil de acompanhar todos os produtos que estão em promoção. Até mesmo se realmente há um desconto em comparação com o valor anterior ao da Black Friday.

Dessa forma, a Exame preparou uma lista de dicas de sites para acompanhar as melhores ofertas na Black Friday de 2020. Além disso, o navegador Google Chrome possui algumas extensões que irão facilitar o acompanhamento dos consumidores.

O site oficial da Black Friday no Brasil (Blackfriday.com.br) criado pelo Busca Descontos, oferece a possibilidade das pessoas cadastrarem nome e e-mail para receberem as melhores ofertas do período.

O site possui parceria com grandes varejistas do país e pode mandar descontos exclusivos para aqueles que se registraram na página da Internet.

Zoom

O Zoom é um dos principais sites de monitoramento de preço do país, dono também de marcas como a BondFaro e o Buscapé. A página oferece aos consumidores um histórico de preços dos produtos de até seis meses. Dessa maneira, pode-se verificar se os itens realmente estão com desconto.

A página inicial do Zoom já possui diversas ofertas antecipadas da Black Friday, além de um guia “para se dar bem” durante o evento. O site monitora todos os tipos de produtos disponíveis no mercado, basta pesquisar na aba de “busca”, que os preços das mercadorias em todas as principais lojas do Brasil irão aparecer.

Buscapé

O site Buscapé, por fazer parte do grupo Zoom, possui as características quase idênticas, mas, ainda sim, é um ótimo site para monitorar os preços durante a Black Friday. A página oferece histórico de preços, ficha técnica dos produtos e alerta de valores.

Tecmundo

O Tecmundo não é um site específico de acompanhamento de preços. Entretanto, todo ano eles destinam uma página exclusiva com descontos em produtos de tecnologia em tempo real.

Além disso, o veículo já possui diversas matérias sobre reduções de preços antecipadas. É uma ótima recomendação para aqueles que pretendem adquirir apetrechos tecnológicos, como smartphones, smartwatches e fones de ouvido bluetooth.

Extensões do Google Chrome

O navegador Google Chrome possui uma ótima ferramenta que pode ajudar os consumidores a descobrir se os produtos estão em promoção na Black Friday: as extensões. Para adicioná-las, é necessário ir na página da loja do Chrome Web Store e selecionar “adicionar extensão”. Após isso, já pode desfrutar do mecanismo. Vale destacar que o recurso é grátis.

O Bilômetro tem como foco o desconto em produtos de tecnologia e games, mas também acompanha preços de itens variados. Basta acessar a página do produto na sua loja favorita e terá o histórico de preço e uma comparação com outros locais para saber se está mais em conta em uma segunda varejista.

Já o Vigia de Preço promete oferecer as melhores ofertas da Internet e, assim como o Bilômetro, possui histórico de preço, mas disponibiliza algumas opções a mais, como cupons de desconto automáticos no fechamento da compra e pesquisa de produtos com frete grátis.