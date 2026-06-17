Como colocar o placar dos jogos da Copa do Mundo na tela de bloqueio do Android

Com a Copa do Mundo de 2026 a todo vapor, quem usa Android tem pelo menos duas formas de acompanhar o placar das partidas em tempo real sem precisar abrir nenhum aplicativo de transmissão: pelo app do Google, com notificações em tempo real, ou por um widget de placar direto na tela inicial.

Veja como configurar as duas opções.

Pelo Google: notificações em tempo real

O recurso de "Atividades em tempo real" do aplicativo do Google funciona em Android de forma parecida com o que existe no iPhone — embora com uma camada de novidade chegando para todo o sistema.

O Google está lançando o "Live Updates" no Android 16, equivalente direto às Atividades ao Vivo do iOS, que mostra informações em tempo real na tela sempre ativa, na barra de status e na tela de bloqueio.

O suporte chegou primeiro a celulares e dobráveis, com expansão prevista para relógios Wear OS.

Para ativar o acompanhamento de um jogo específico, abra o aplicativo do Google no celular e pesquise o nome da partida — por exemplo, "Brasil x Haiti".

Nos resultados da busca, deve aparecer a opção para acompanhar o placar em tempo real, que passa a enviar notificações automáticas conforme o jogo avança, sem precisar manter o app aberto.

Se a opção não aparecer, vale verificar se as notificações do Google estão liberadas em Configurações do Android, na seção "Notificações" e depois "Apps", localizando o aplicativo do Google e garantindo que as notificações estejam ativadas.

Pelo Sofascore: widget na tela inicial

Para quem quer ver o placar sem nem precisar abrir a tela de notificações, o aplicativo Sofascore — gratuito na Google Play Store — oferece um widget que fica fixo na tela inicial do celular, mostrando o calendário de jogos e o placar ao vivo das partidas em andamento.

Para adicionar o widget, basta pressionar e manter o dedo numa área vazia da tela inicial até aparecer o menu de personalização, depois tocar em "Widgets" e rolar a lista até encontrar o Sofascore — há opções de tamanhos diferentes de widget disponíveis. Em seguida, arraste o widget escolhido para a posição desejada na tela.

A disponibilidade e o visual do widget podem variar de acordo com a versão do Android e o modelo do celular; se ele não aparecer na lista, é só confirmar se o aplicativo está atualizado na Play Store.

O Sofascore também envia alertas de gols, cartões e substituições em tempo real.

Para ativar, abra o app, toque no ícone de sino no canto superior direito da tela do jogo que você quer acompanhar e confirme as permissões de notificação, caso o Android solicite.

Quem prefere acompanhar todos os jogos da Copa de uma vez, sem configurar partida por partida, pode acessar a aba da competição dentro do app e ativar as notificações gerais do torneio.

Qual escolher

As duas opções se complementam mais do que competem. O Google é mais rápido para configurar e ideal para quem só quer acompanhar um ou dois jogos específicos — como as partidas do Brasil.

O Sofascore exige instalar um aplicativo à parte, mas compensa com um widget sempre visível na tela inicial e dados mais completos, como estatísticas avançadas de cada partida — útil para quem vai acompanhar vários jogos da competição ao longo dos próximos dias.

Para organizar com antecedência, também é possível adicionar todos os 104 jogos da Copa ao calendário do celular.