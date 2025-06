China testa veículo de levitação magnética que atinge 650 km/h em 7 segundos

Pesquisadores do Laboratório do Lago Leste de Hubei, na China, testaram com sucesso um veículo de levitação magnética de 1,1 tonelada que alcançou 650 km/h em uma pista de 1.000 metros. O experimento utilizou propulsão e suspensão eletromagnéticas em uma linha recém-construída.

Segundo Li Weichao, diretor do Centro de Inovação em Tecnologia de Propulsão Eletromagnética de Levitação Magnética de Alta Velocidade do Laboratório Donghu, o veículo percorreu 600 metros e atingiu a velocidade máxima em cerca de 7 segundos. “Nosso indicador de velocidade é o mais alto do mundo”, afirmou.

Inovações na tecnologia de levitação magnética

A linha de testes utiliza uma tecnologia que dispensa as pistas longas exigidas por experimentos convencionais, que normalmente começam em 30 a 40 quilômetros. Em vez disso, o sistema opera com impulso de curta distância, o que exige alta precisão nas medições. “Atualmente, conseguimos medir velocidade e posicionamento com precisão de até 4 milímetros”, explicou Li.

O equipamento também pode desacelerar até parar em uma distância de 200 metros. A combinação entre aceleração rápida e controle de frenagem torna a linha de teste uma plataforma de apoio para o desenvolvimento de trens de alta velocidade no país.

Potencial para aplicações civis e científicas

A tecnologia de levitação magnética empregada na linha já começou a ser aplicada em outros projetos de pesquisa científica, com possibilidade de uso em cenários civis.