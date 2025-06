Domo de Ferro: como funciona o escudo antimíssil israelense

Há seis dias, Israel e Irã trocam disparos de mísseis e de outros armamentos, em ações que deixaram centenas de mortos.

Em seus ataques a Israel, o Irã tem disparado dezenas de mísseis por vez. A tática é usada para tentar vencer os sistemas de defesa aérea de Israel, como o Domo de Ferro, capazes de abater mísseis no ar. No entanto, quanto mais mísseis, maior a chance de que o sistema não dê conta de barrar todos e que parte deles consiga atingir os alvos.

(Photo by ANAS BABA/AFP via Getty Images) (Anas Baba/AFP)

O escudo de Israel

O início das pesquisas para a instalação de um sistema de defesa aérea remonta a mais de 35 anos, quando Israel firmou parceria com os Estados Unidos em um projeto de defesa estratégica.

Em 1986, o Ministério da Defesa de Israel decidiu desenvolver um sistema alinhado às necessidades de segurança do país, resultando em diversas ferramentas de defesa nos anos seguintes.

O "Domo de Ferro", como é conhecido hoje, começou a ser desenvolvido em 2007 pela Rafael Advanced Defense Systems e a Israel Aerospace Industries. Após passar por inúmeros testes, o sistema tornou-se operacional em março de 2011. Em abril do mesmo ano, demonstrou sua eficácia ao derrubar um míssil direcionado a uma cidade israelense.

Funcionamento do 'Domo de Ferro':

A operação do sistema baseia-se em instrumentos avançados de monitoramento, incluindo radares que detectam ataques inimigos. Ao identificar um ataque, a tecnologia determina a trajetória do míssil inimigo e, se áreas urbanas estiverem sob ameaça, lança um míssil interceptor para neutralizar a ameaça em pleno ar.

Este sistema móvel pode ser implantado em qualquer região do país, com baterias de mísseis interceptores alocadas em veículos militares.

Confira cada uma das características que permitem a precisão do sistema:

Instrumentos de monitoramento: Utiliza radares avançados para detectar ataques inimigos em tempo rea

Utiliza radares avançados para detectar ataques inimigos em tempo rea Cálculo de trajetória: Ao identificar um míssil inimigo, a tecnologia determina sua trajetória, avaliando se áreas urbanas serão afetadas.

Ao identificar um míssil inimigo, a tecnologia determina sua trajetória, avaliando se áreas urbanas serão afetadas. Lançamento de interceptores: Se detectada uma ameaça a áreas urbanas, o sistema lança um míssil interceptor.

Se detectada uma ameaça a áreas urbanas, o sistema lança um míssil interceptor. Neutralização em pleno ar: O míssil interceptor é projetado para colidir e detonar o míssil inimigo antes que ele alcance seu alvo.

O míssil interceptor é projetado para colidir e detonar o míssil inimigo antes que ele alcance seu alvo. Mobilidade: Sistema versátil que pode ser implantado em qualquer região do país, com baterias de mísseis interceptores que podem ser alocadas em veículos militares.

A capacidade do sistema de defesa

Quanto à sua eficácia, o Ministério da Defesa relata que o Domo de Ferro intercepta aproximadamente 90% dos ataques inimigos, com o sistema em constante evolução e contando com o suporte dos Estados Unidos.

No entanto, a proteção oferecida pelo Domo de Ferro tem um custo elevado. Cada míssil interceptador Tamir custa entre US$ 40 mil e US$ 50 mil. Em um único dia de conflito, o sistema pode disparar centenas de interceptadores, resultando em gastos de dezenas de milhões de dólares.