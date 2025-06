Geração Z impulsiona vendas de tecnologia e colecionáveis no festival 618 da JD.com

No dia 18 de junho, a JD.com realizou o evento “JD 618, bom e barato”, onde apresentou os resultados e tendências da edição de 2025 do festival de compras 618. O portal IT Home acompanhou o encontro presencialmente.

Durante o evento, a empresa divulgou os principais destaques regionais de consumo no país. Pequim liderou em poder de compra, Shenzhen concentrou o consumo mais intenso, Cantão teve o maior número de novos compradores, Yulin registrou a maior adesão ao programa de troca de produtos usados por novos e Haikou alcançou o maior ticket médio por pedido.

Nas áreas rurais e condados, os pedidos aumentaram mais de 130% na comparação anual, enquanto o número de consumidores subiu 140%. O setor de eletrodomésticos concentrou o maior volume de vendas, seguido por joias e bijuterias, que apresentaram o maior crescimento percentual.

Geração Z e as tendências de consumo

Entre os consumidores da Geração Z, o foco esteve no consumo ligado a necessidades pessoais. Itens como dispositivos vestíveis, equipamentos de e-sports, robôs aspiradores, caixas de som de teto, colecionáveis surpresa e pelúcias decorativas registraram aumento anual de vendas acima de 100%.

A JD também ressaltou a combinação de inteligência artificial e elementos da herança cultural chinesa nos produtos comercializados. Mais de 70% das marcas entre as 100 mais vendidas no festival são chinesas. A busca por itens com “elementos de IA” dessas marcas cresceu mais de 120%, principalmente nos setores de celulares e produtos digitais. Já os produtos com “elementos de patrimônio imaterial” tiveram alta de 270% nas buscas, com destaque para moda e alimentos.

Inovações no serviço de entrega e plataforma de logística

Além disso, a empresa atualizou os dados sobre sua nova plataforma de entregas, lançada em 1º de março. Desde então, o número de entregadores contratados em tempo integral ultrapassou 120 mil.