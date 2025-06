“Não há mais tempo para empresas brincarem com IA”, diz diretor da Nvidia

A inteligência artificial (IA) virou uma verdadeira febre desde o lançamento do ChatGPT. Até o momento, empresas dos mais variados setores já adotaram ou planejam adotar a tecnologia e, nomes que já lidavam com isso, ganharam destaque, como Nvidia e Dell.

Com a ferramenta AI Factory, ambas as empresas se juntam para impulsionar e facilitar essa adoção, até mesmo por bancos e instituições financeiras, que lidam diariamente com o dinheiro de clientes.

Em entrevista à EXAME, Diego Puerta, presidente da Dell no Brasil, e Marcio Aguiar, diretor da divisão Enterprise da Nvidia, comentaram o cenário atual de amadurecimento da inteligência artificial e como a parceria pretende escalar os negócios das empresas com a tecnologia que, até 2028, pode compor um mercado de US$ 1 trilhão.

“A gente trabalha junto há muito tempo e quando vimos a oportunidade transformacional que IA tem, a necessidade de computação para suportar isso, a gente sempre busca se aliar aos melhores e ninguém melhor que Nvidia para fazer isso. Desenhamos esse produto para facilitar, simplificar a adoção”, disse Diego à EXAME.

Não há tempo para “brincar” com IA, porque “velocidade é dinheiro”

“Toda empresa tem uma fábrica. Por exemplo, vamos imaginar uma empresa que fabrica automóveis. Ela pega um montão de peças, passa na linha de produção, sai o automóvel, ela vende. Fábrica de IA é justamente seguindo esse conceito. Eu tenho vários dados, eu junto esses dados, crio novos produtos desse dado, e quando ele sai, eu vendo aquilo”, explicou Márcio Aguiar, da Nvidia.

“Então, é o que a gente tenta explicar às empresas. Elas não deveriam falar para nós, hoje em dia, ‘eu vou fazer um teste, eu vou brincar um pouco com isso’. Não tem mais tempo para brincar, fazer teste, porque esse teste, essa brincadeira, entre aspas, a Dell com a Nvidia já fez lá atrás, para trazer para o cliente final, uma solução desenhada para atender a necessidade dele ser mais competitivo e extrair o máximo desses dados que ele tem. Então, isso é o Dell AI Factory”, explicou.

“Em IA, velocidade é dinheiro. Então, continuamos investindo nisso, não apenas em hardware, mas em infraestrutura, em times dedicados para suportar os clientes, a entender como fazer, como tirar proveito da infraestrutura que eles já têm, como escolher os use cases que são os mais adequados para a sua empresa”, acrescentou Diego Puerta, presidente da Dell no Brasil, à EXAME.

O crescimento exponencial de IA

A Nvidia é uma das maiores empresas listadas em bolsa do mundo. Com valor de mercado em US$ 3,5 trilhões, a gigante fica atrás apenas da Microsoft, superando outros nomes de destaque da tecnologia, como Apple, Amazon e Google.

“Inteligência artificial é um mercado que até 2028, e não estamos tão longe de 2028, vai atingir mais de US$ 1 trilhão. Nós, como Nvidia, por maior que as empresas ou o mercado enxerga a empresa, estamos entregando ali pouco mais de US$ 100 bilhões. Então ainda tem muito a crescer, por isso que eu falo, é um mercado que ainda vai continuar crescendo numa escala muito grande”, disse Márcio Aguiar.

Já a Dell, por outro lado, teve um faturamento de demanda na casa dos US$ 9,8 bilhões em 2024. Para o primeiro trimestre de 2025, Diego Puerta revelou que o faturamento de demanda foi ainda mais expressivo, de US$ 12,1 bilhões.

IA em bancos é confiável?

“A questão do dinheiro é um componente muito importante, mas hoje já são vários dados, desde as questões de privacidade, lei de proteção de dados, e principalmente quando a gente trabalha com soluções de IA, a gente está trabalhando com os dados que são a essência do valor, a vantagem competitiva das empresas, que é um segredo tão importante quanto ou mais para elas. Então proteção e segurança são fatores fundamentais, são pré-requisitos fundamentais para qualquer solução que a gente desenvolve”, esclareceu Márcio Aguiar.

“Disponibilidade financeira é um ponto importante, mas a gente já trabalha desde a proteção dos dados. Imagine registros médicos, informações pessoais, até mesmo os dados confidenciais da empresa que vão ser importantes para eles montarem a solução que vai atender a demanda. Demanda dos clientes, mas ele não pode ficar exposto, não pode ser acessível para qualquer um”, acrescentou.

“Então por isso que estamos desenvolvendo soluções e o AI Factory é sim um componente importante disso, porque você traz a solução para dentro do seu ambiente protegido da forma correta para garantir que não apenas os valores, os saldos, as coisas do cliente, mas as informações confidenciais da companhia, os dados disponíveis de clientes que não sejam usados da forma errada”, concluiu.

