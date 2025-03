Carro voador 'com design retrô' de R$ 1,7 milhão se prepara para decolar em breve; veja o vídeo

A ideia de carros voadores sempre pareceu um conceito futurista restrito a filmes da franquia "Star Wars" e animações, mas a startup Alef Aeronautics quer romper os limites da imaginação e trazer esses veículos à realidade.

Fundada em 2015, a companhia americana de mobilidade sustentável tem o objetivo de democratizar a tecnologia dos carros voadores. Neste ano, ela deu um passo importante ao firmar parceria com as companhias aeroespaciais PUCARA Aero e MYC para fabricar peças para seu carro voador.

O Model A, que chamou atenção ao ser testado nas ruas de Los Angeles, na Califórnia, é 100% elétrico e projetado para combinar direção terrestre com a possibilidade de decolagem. "Esperamos que seja um momento histórico, provando à humanidade que um novo transporte é possível", declarou Jim Dukhovny, o CEO da Alef Aeronautics, em um comunicado.

O modelo da Alef se tornou o primeiro carro voador a obter autorização legal para testes tanto no solo quanto no ar, uma etapa essencial antes da liberação para o público. No entanto, a certificação impõe restrições aos locais de voo e exige que o veículo cumpra várias normas de segurança da Administração Nacional de Segurança Rodoviária.

Desde que seu protótipo foi anunciado em 2023, a startup tem refinado o projeto e já acumulou mais de 3.200 reservas do veículo. Seu design futurista permite que seja usado como um carro comum nas ruas, mas seu diferencial está nas hélices camufladas sob o capô e o porta-malas, que possibilitam decolagens rápidas para escapar do trânsito congestionado.

Projetado para mobilidade urbana, o Model A é capaz de decolar e pousar verticalmente e conta com modo de direção autônoma, permitindo ao condutor desviar a atenção do percurso quando necessário. Além disso, possui um sistema avançado de detecção de obstáculos e espaço para até dois ocupantes.

Entre os recursos de segurança, destacam-se um sistema de pouso planado e um paraquedas balístico para emergências. Porém, sua velocidade em solo é limitada a cerca de 40 km/h, o que o torna inviável para rodovias de tráfego rápido.

O veículo possui motor 100% elétrico e autonomia de 320 km em terra, enquanto no ar pode percorrer até 160 km. Com a parceria com a PUCARA Aero e a MYC, responsáveis por componentes de grandes fabricantes como Boeing e Airbus, a produção em larga escala se torna mais viável.

Embora o Model A tenha um preço inicial de US$ 300 mil (aproximadamente R$ 1,7 milhão), a empresa já planeja lançar o Model Z, uma versão mais acessível, com valor estimado em US$ 35 mil (cerca de R$ 203 mil).

Veja a seguir o vídeo do Model A