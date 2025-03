Tesla recebe aprovação inicial para operar robotáxi na Califórnia; ações sobem

A Tesla (TSLA.O) recebeu, nesta terça-feira, 18, a primeira de uma série de autorizações necessárias para operar o tão aguardado serviço de robotáxi na Califórnia. De acordo com um regulador estadual, a Comissão de Utilidades Públicas da Califórnia (CPUC) aprovou o pedido da Tesla para uma licença de transportadora charter-party (TCP), uma autorização normalmente associada a serviços operados por motoristas de veículos, permitindo à empresa controlar uma frota de carros e realizar viagens pré-agendadas para seus funcionários.

As ações da companhia de Elon Musk subiam nesta quarta-feira, 19, em alta de 2,16%, com os investidores reagindo positivamente à notícia.

A licença, no entanto, não autoriza a Tesla a oferecer corridas em veículos autônomos nem a operar um serviço de transporte por aplicativo ao público.

Segundo um porta-voz da CPUC, a licença é apenas um pré-requisito para que a Tesla possa, eventualmente, solicitar permissão para operar um serviço de transporte autônomo na Califórnia, mas ainda há etapas adicionais a serem cumpridas.

No ano passado, com o crescimento das vendas desacelerando, o CEO da Tesla, Elon Musk, focou seus esforços na implementação de robotáxis. Ele prometeu o lançamento de serviços de transporte sem motorista tanto na Califórnia quanto no Texas para este ano. Em outubro, a Tesla revelou o "Cybercab", um conceito de robotáxi sem volante ou pedais de controle.

A Tesla havia solicitado o TCP em novembro de 2024, conforme informações da CPUC. Mas a empresa ainda não aplicou para outras permissões necessárias. Além da licença da CPUC, a Tesla precisaria de autorizações do Departamento de Veículos Motorizados da Califórnia (DMV) para operar um serviço de robotáxi totalmente autônomo, que cobraria dos clientes.

Atualmente, a Tesla possui uma permissão do DMV para testar veículos autônomos com motoristas de segurança, mas ainda não solicitou as permissões adicionais que seriam necessárias para avançar na operação de táxis autônomos. À Reuters, um porta-voz do DMV afirmou que a Tesla não fez esse tipo de pedido até o momento.