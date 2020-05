Capitalismo no espaço: a corrida de Musk para colocar a SpaceX em órbita

Há 45 anos, a banda britânica Queen lançava a famosa canção “Bohemian Rhapsody“. Em um dos trechos, o cantor Freddie Mercury canta “abra seus olhos, olhe para o céu” — frase que, na última sexta-feira, foi usada pelo bilionário Elon Musk para anunciar a ida de sua empresa, a SpaceX, à órbita, o primeiro lançamento espacial feito por uma empresa privada nos Estados Unidos, se tudo der certo.

Na quarta-feira, 27 de maio, às 17h33 (no horário de Brasília) acontecerá o lançamento da sonda Crew Dragon, impulsionada pelo foguete Falcon 9, no Centro Espacial John F. Kennedy, mesmo local de onde saiu o voo Apollo 11, quando o americano Neil Armstrong foi o primeiro homem a pisar na lua, em 1969.

A missão marca o fim de um hiato de quase dez anos sem lançamentos de astronautas ao espaço a bordo de naves que decolaram de solo americano. A última vez que o um foguete partiu dos EUA foi em 2011. Bob Behnken e Doug Hurley, veteranos da Nasa, serão os pilotos da missão; ambos vão chegar à Estação Espacial e, após 110 dias, partirão com um grupo de outros três astronautas. Se as condições climáticas não permitirem o lançamento na quarta, ele poderá ser adiado para o dia 30 de maio, na sexta-feira.

Para chegar a esse ponto, a SpaceX de Musk, que tem metas ambiciosas, como colonizar o planeta Marte, venceu um contrato que incluía a gigante Boeing. A maior fabricante de aviões dos Estados Unidos, com cem anos de história, estava concorrendo para produzir o próximo veículo a ir para o espaço, mas, após atrasos na entrega, acabou ficando para trás.

Com o envio da sonda à órbita, Musk consegue bater uma de suas metas — assim, Marte pode esperar.

Como assistir ao lançamento do foguete da SpaceX?

A Nasa e a SpaceX divulgarão uma transmissão ao vivo do lançamento por conta do coronavírus, como uma forma de incentivar as pessoas a assistir a programação de suas casas.

A National Geographic e a emissora americana ABC News também estarão fazendo uma cobertura ao vivo do acontecimento neste link.