Cabify, concorrente de Uber e 99, deixa de operar no Brasil

Em um e-mail compartilhado com usuários nesta sexta-feira, 23, o app de transportes Cabify afirmou que irá deixar de operar no Brasil. O aplicativo prevê funcionamento até o dia 14 de junho.

Em nota enviada à EXAME, a empresa afirmou que "o mercado brasileiro ainda é muito afetado pela grave situação sanitária do país e pela crise sócio-econômica local causada pela covid-19. Este contexto dificulta a criação de valor e tem levado a empresa a parar sua operação no Brasil".

O Cabify chegou ao Brasil em 2016, em meio ao boom de aplicativos de transporte. Na época, a Uber ampliava participação localmente e a 99 ainda era uma empresa focada em táxis e nem pertencia à chinesa Didi. Em 2017, a empresa chegou a comprar a brasileira Easy para solidificar sua participação no país.

Com a crise causada pela pandemia, as viagens diminuíram para muitas empresas, que tiveram impacto forte no faturamento do segmento de viagens. A Uber, que tem capital aberto e reporta trimestralmente dados de receita, mostrou fortes quedas no número de viagens nos meses que seguiram ao início da disseminação da covid-19, por exemplo.

O Cabify é originalmente da Espanha, fundada em Madri em 2011. As operações seguem em outros mercados latino-americanos, como Argentina, Chile, Colômbia, Equador, Espanha, México, Peru e Uruguai.

Segundo a empresa, no comunicado, as cidades da América Latina e da Espanha "mostram bons índices de recuperação em comparação com o nível de atividade anterior à pandemia" e, em alguns mercados, 100% da demanda foi reativada durante os primeiros meses de 2021.