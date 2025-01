Adiamento de foguete da BlueOrigin desafia a ambição espacial de Jeff Bezos

A Blue Origin de Jeff Bezos terá que esperar um pouco mais para o tão aguardado voo orbital inaugural de seu novo foguete, depois que uma tentativa de lançamento se arrastou por horas antes de ser cancelada devido a problemas técnicos não especificados.

O imponente foguete de 98 metros, batizado de New Glenn em homenagem ao lendário astronauta John Glenn, estava programado para decolar da Estação da Força Espacial de Cabo Canaveral durante uma janela de três horas, começando à 1h00 (06h00 GMT) de segunda-feira.

Mas a contagem regressiva parou várias vezes enquanto as equipes se esforçavam para resolver anomalias, antes que a missão fosse oficialmente "cancelada" por volta das 3h10.

"Estamos cancelando a tentativa de lançamento de hoje para solucionar um problema no subsistema do veículo que nos levará além da nossa janela de lançamento", disse Ariane Cornell, executiva da Blue Origin, durante uma transmissão ao vivo assistida por centenas de milhares de espectadores.

Cornell acrescentou: "Estamos analisando oportunidades para nossa próxima tentativa de lançamento."

Com a missão, batizada de NG-1, o bilionário fundador da Amazon, Bezos, está mirando no único homem no mundo mais rico do que ele: Elon Musk, cuja empresa SpaceX domina o mercado de lançamentos orbitais por meio de seus prolíficos foguetes Falcon 9, vitais para o setor comercial, o Pentágono e a Nasa.

Bezos, que comemorou seu 61º aniversário no domingo, assistiu aos eventos se desenrolarem da sala de controle de lançamento próxima. Musk, por sua vez, desejou "Boa sorte!" à Blue Origin no X.

"A SpaceX tem sido, nos últimos anos, praticamente a única empresa no mercado, então ter um concorrente... isso é ótimo", disse à AFP G. Scott Hubbard, um alto funcionário aposentado da Nasa, esperando que a competição reduza os custos.

Enquanto isso, a SpaceX está planejando o próximo teste orbital da Starship — seu gigantesco foguete de nova geração — esta semana, aumentando a rivalidade de alto risco.

Tentativa de pouso

Quando New Glenn voar, a Blue Origin tentará pousar o propulsor do primeiro estágio em um navio drone chamado Jacklyn, em homenagem à mãe de Bezos, estacionado a cerca de 620 milhas (1.000 quilômetros) de profundidade no Oceano Atlântico.

Embora a SpaceX tenha feito desses pousos um espetáculo quase rotineiro há muito tempo, esta será a primeira tentativa da Blue Origin de pousar em alto mar.

Enquanto isso, o estágio superior do foguete disparará seus motores em direção à órbita da Terra, atingindo uma altitude máxima de aproximadamente 19.000 km acima da superfície.

Um protótipo de uma nave espacial avançada, financiado pelo Departamento de Defesa, chamado Blue Ring, que um dia poderá viajar pelo sistema solar, permanecerá a bordo para o voo de teste de aproximadamente seis horas.

A Blue Origin tem experiência no pouso de seus foguetes New Shepard — usados ​​para turismo suborbital — mas eles são cinco vezes menores e pousam em terra firme em vez de em um navio no mar.

Fisicamente, o New Glenn supera o Falcon 9 de 230 pés e foi projetado para cargas úteis mais pesadas.

Ele fica entre o Falcon 9 e seu irmão maior, o Falcon Heavy, em termos de capacidade de massa, mas leva vantagem com sua carenagem de carga útil mais larga, capaz de transportar o equivalente a 20 caminhões de mudança.

Desenvolvimento lento x rápido

A Blue Origin já garantiu um contrato com a Nasa para lançar duas sondas para Marte a bordo do New Glenn. O foguete também dará suporte à implantação do Projeto Kuiper, uma constelação de internet via satélite projetada para competir com a Starlink.

Por enquanto, no entanto, a SpaceX mantém uma liderança dominante, enquanto outros rivais — United Launch Alliance, Arianespace e Rocket Lab — ficam muito atrás.

Assim como Musk, Bezos tem uma paixão de longa data pelo espaço. Mas enquanto Musk sonha em colonizar Marte, Bezos prevê mudar a indústria pesada para fora do planeta, para plataformas espaciais flutuantes, a fim de preservar a Terra, "a origem azul da humanidade".

Ele fundou a Blue Origin em 2000 — dois anos antes de Musk criar a SpaceX — mas adotou um ritmo mais cauteloso, em contraste com a filosofia de seu rival "falhe rápido, aprenda rápido".

Se New Glenn for bem-sucedido, ele fornecerá ao governo dos EUA "redundância diferente" — um backup valioso caso um sistema falhe, disse Scott Pace, analista de política espacial da Universidade George Washington.