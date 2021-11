Black Friday: 10 notebooks com desconto

Segundo uma pesquisa feita pela MindMiners e encomendada pela Samsung, as categorias de eletrônicos e eletrodomésticos vão responder, juntos, por cerca de 56% das compras durante a Black Friday, que começa nesta sexta-feira, 26. O interesse do público está com maior força na área de eletrônicos (34%), com destaque para produtos como smartphones, TVs e notebooks.

Não teve a chance de pesquisar antes da data? A EXAME separou as melhores ofertas das marcas Asus, Dell e Samsung para a Black Friday 2021:

Dell

Com descontos que chegam a até 1,7 mil reais, a Dell está oferecendo frete grátis para todo o Brasil e parcelamento em até 12 vezes até sexta-feira, 26. São mais de 200 produtos a preços promocionais no site da empresa. Veja alguns:

Notebook Inspiron 14

De: R$ 6.999,00 | Por: R$ 6.299,00 (desconto de R$ 700,00)

Com tela de 14 polegadas, bordas finas e resolução Full HD, o notebook Inspiron 14 com processador Intel Core i7, placa de vídeo NVIDIA GeForce MX330 e SSD de 512GB é um equipamento compacto e potente para quem busca alto desempemnho e mobilidade. O Inspiron 14 conta ainda com a tecnologia ExpressCharge™, que recarrega a bateria rapidamente (até 80% em 60 minutos), além de oferecer estabilidade de desempenho aonde quer que você vá.

Notebook Alienware m15

De: R$ 13.999,00 | Por: R$ 12.999,00 (desconto de R$ 1.000,00)

Com tela Tela Full HD de 15.6" com taxa de atualização de 165Hz, essa versão do notebook gamer Alienware m15 com processador Intel Core i7 e SSD de 1TB foi projetada para ter um desempenho visual de alto nível, com ações nítidas e um tempo de resposta que atenda a demanda dos gamers mais exigentes.

Notebook Inspiron 15 3000

De: R$ 4.198,00 | Por: R$ 3.698,00 (desconto de R$ 500,00)

Com tela HD de 15.6 polegadas e bordas finas que possibilitam uma visualização ampliada, essa versão do notebook Inspiron 15 3000 traz processador Intel Core i5 e SSD de 256GB. O armazenamento SSD PCIe NVMe oferecem maior capacidade de resposta, desempenho mais silencioso e maior resistência a choques.

Samsung

Samsung Book

De: R$ 4.399,00 | Por: R$ 2.969,00 (desconto de R$ 1.430,00)

O Samsung Book possui diversos modelos equipados com processadores Intel® Core™ da 11ª geração. Feito para trabalho, estudo ou entretenimento, o notebook conta com placas de vídeo Intel UHD integrada, Intel Iris Xe e Nvidia MX4504, que ampliam o desempenho gráfico. O aparelho também conta com uma bateria de 43Wh, que proporciona energia suficiente para rodar por até 10 horas no vídeo playback.

Galaxy Book S

De: R$ 7.199,00 | Por: R$ 4.999,00 (desconto de R$ 2.200,00)

Primeiro notebook do Ecossistema Galaxy, o Samsung Galaxy Book S traz rápida inicialização, bateria de longa duração e suporte de um Wi-Fi ultra, unindo as vantagens de um smartphone com um notebook rápido e ultraleve, pesando 950g e com apenas 1,18 cm de espessura.

Galaxy Book Pro

De: R$ 11.499,00 | Por: R$ 10.499,00 (desconto de R$ 1.000,00)

O Galaxy Book Pro é um notebook ultrafino com mobilidade semelhante a um smartphone. O aparelho conta com bateria de carregamento rápido: em 30 minutos de recarga, obtém até 8 horas de bateria. É ideal para trabalhos ou jogos.

Galaxy Book Pro 360

De: R$ 10.999,00 | Por: R$ 9.999,00 (desconto de R$ 1.000,00)

Lançado para atender às mais diversas rotinas, o Galaxy Book Pro 360 é um notebook 2-em-1. Ele conta com um display Super AMOLED que gira 360°, permitindo a utilização no modo tablet. O produto acompanha a S Pen, uma caneta que oferece precisão para profissionais, especialmente àqueles das áreas de design e criação, além de melhorar a experiência de escrita para todos os usuários.

Asus

A multinacional Asus está com combos 2 por 1 de notebooks de diversas linhas. A diferença entre o preço original e o desconto não está disponível nas páginas dos produtos.

Notebook ASUS X515 Cinza

O notebook da ASUS vem com processador Intel Core i5, 8GB RAM e 256GB de armazenamento. O aparelho está disponível em combos com os seguintes notebooks:

ASUS E510 Azul, com Intel Celeron Dual Core, 4GB RAM e 128GB. Por R$ 4.319,10 à vista.

ASUS E510 Rose Gold, com Intel Celeron Dual Core, 4GB RAM e 128GB. Por R$ 4.409,10 à vista

ASUS VivoBook X543 Cinza Escuro, com Intel Core i3, 4GB RAM e 256GB. Por R$ 4.679,10 à vista

ASUS VivoBook X543 Cinza Escuro, com Intel Core i3, 4GB RAM e 256GB. Por R$ 4.769,10 à vista

Notebook ASUS VivoBook X513 Preto

Essa versão do VivoBook vem com Intel Core i7, 8GB RAM e 256GB de armazenamento nos seguintes combos: