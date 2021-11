Black Friday: 10 smartphones para ficar de olho

Na próxima sexta-feira, 26, acontece a Black Friday 2021. Para muitos, a data sinônimo de descontos e promoções é o momento ideal para fazer aquela atualização de aparelho: em 2020, os produtos mais desejados pelos consumidores nesta época do ano foram smartphones, eletrodomésticos e eletrônicos, de acordo com pesquisa feita pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL).

A EXAME separou os principais modelos de celulares das marcas Apple, Samsung, Motorola e Xiaomi que devem ter desconto nesta Black Friday:

Apple

O modelo de 2019 da Apple, o iPhone 11, continua sendo uma ótima opção para fãs da marca que não conseguem acompanhar os preços (ainda mais) salgados das versões 12 Pro e 13, lançadas recentemente. Ele conta com o sistema operacional iOS 13 e a memória de até 512 GB é um grande atrativo.

Sem desconto, a versão de 256 GB está disponível na faixa dos 4.600 reais em lojas como a Magazine Luiza. O iPhone 12 de 64GB está na mesma faixa de preço e pode ser uma opção interessante para quem não precisa de muita memória.

Samsung

A sul-coreana Samsung já confirmou que os smartphones Z Flip 2 (o celular dobrável da marca), Galaxy S21 e S20 FE terão descontos este ano.

O Galaxy S20 FE é a opção de melhor custo-benefício da Samsung, oferecendo câmera de 12 megapixels, processador Snapdragon 865 e bateria de alta eficiência, por preços que hoje vão de 2.000 a 2.500 reais. Vale ficar de olho.

Já o Galaxy S21 fica entre 3.500 e 5.000 reais atualmente, com algumas vantagens em relação ao S20 FE, como: sistema operacional mais recente, 5G e opção de 256 GB de memória.

Xiaomi

A chinesa Xiaomi já tem alguns smartphones em desconto na sua loja oficial do Brasil -- desde que o pagamento seja à vista. Lançado em 2019, o Mi Note 10 é uma opção chamativa para os amantes de fotografia, com um conjunto de câmeras traseiras com cinco sensores. Além disso, conta com G 6B de RAM, armazenamento de até 128 GB e bateria de 5260 mAh. Pode ser comprada agora por 6.500 reais à vista, mas o preço deve abaixar pela Black Friday.

Outras opções são o Poco M3 e o Poco X3 Pro. O primeiro tem ótimo custo-benefício, processador Snapdragon 662 e 128 GB de armazenamento. No site, apenas a versão M3 Pro está disponível para compra, atualmente por 2.750 reais à vista.

Já o Poco X3 Pro é um dos favoritos dos gamers, com taxa de atualização de 120 Hz e sensibilidade ao toque ultrarrápida, com 240 Hx. Ele também conta com até 256 GB de armazenamento e processador Snapdragon 860. Atualmente, pode ser comprado na loja oficial da Xiaomi por 3.670 reais à vista.

Motorola

A Motorola está sempre oferecendo descontos de seus aparelhos na Black Friday. Nesta edição, vale a pena ficar de olho nas ofertas do Moto G9 Plus, smartphone com gravação de vídeos em 4K, memória de 128 GB e processador Snapdragon 730G.

O Moto G100, lançado no início de 2021, é uma versão semelhante, mas de muito melhor desempenho, já que conta com 12 GB de memória RAM e processador Snapdragon 870. Enquanto o G9 Plus sai por volta de 2.000 reais atualmente, o G100 fica na faixa dos 3.000 reais.