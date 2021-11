Notebooks e mais: Black Friday da Fast Shop tem até 45% de desconto

Nesta Black Friday, a Fast Shop aposta em descontos em alguns de seus principais produtos à venda. Entre eles, notebooks e eletrodomésticos. As ofertas fazem parte da campanha Aquece Golden Friday, estão vigentes desde quarta-feira, 17, e chegam a 45% de desconto.

As promoções também são estendidas a serviços, como garantia estendida, instalação, seguro quebra e furto, entre outros. Esses serviços têm até 30% de desconto em produtos selecionados.

Para todos os clientes, a promessa da rede é de entregas em até 2 horas para itens de pequeno e médio porte em 20 cidades do país, incluindo as capitais São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Salvador e Curitiba. Para os clientes cadastrados no Fast Prime, clube de assinatura da Fast Shop, haverá ainda frete grátis no período.

Notebook e eletrodomésticos em promoção

Entre as principais ofertas estão o Notebook Samsung Galaxy Book Pro Mystic Silver, de 13.179 por 7.580 reais (em uma vez no cartão); o liquidificador Oster Full, por 199 reais (uma vez no cartão); a fritadeira sem óleo Midea DualCyclone Preta, por 349 reais e o aspirador de Pó e Água Electrolux de 269 reais por 185,32 reais à vista.

Para facilitar a escolha e acesso às ofertas, a Fast Shop disponibiliza, em seu aplicativo móvel, uma ferramenta de comunicação entre clientes e vendedores. Por lá, são feitas as negociações, consultorias técnicas e compras.

