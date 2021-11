Eletrônicos e eletrodomésticos devem ser 56% das vendas da Black Friday

Se o seu objetivo era aproveitar a Black Friday para comprar um smartphone novo ou uma TV, ou mesmo ar-condicionado e geladeira, é melhor ficar atento às promoções. Esses são alguns dos itens que devem estar entre os mais buscados neste ano e as categorias de eletrônicos e eletrodomésticos vão responder, juntos, por cerca 56% das compras durante o período, segundo uma pesquisa feita pela MindMiners e encomendada pela Samsung.

O interesse do público está com maior força na área de eletrônicos (34%), com destaque para produtos como smartphones, TVs e notebooks. Já a categoria de eletrodomésticos aparece na sequência (22%), com consumidores em busca principalmente de ar-condicionado, geladeiras e máquinas de lavar e secar.

Outros interesses que vêm logo na sequência incluem roupas e acessórios (17%), livros (10%) e artigos de decoração (8%).

A pesquisa apontou ainda que cerca de 54% dos entrevistados planejam alguma compra durante o período de Black Friday em 2021 e estão acompanhando principalmente os preços e descontos e se planejando com, pelo menos, uma semana de antecedência para a compra.

Outro ponto levantado foi de valores que os consumidores estão dispostos a gastar neste ano: apesar da crise econômica, o valor subiu para uma média de 1.600 reais em 2021, em relação ano passado. Aproximadamente 15% dos entrevistados pretendem gastar ainda mais, superando 2.500 reais.

A MindMiners ouviu mais de 300 consumidores em todas as regiões do país entre os dias 5 e 8 de novembro.