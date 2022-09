Shakira se pronuncia pela primeira vez após separação com Pique

De junho para cá, três meses após a separação com o jogador Gerald Piqué, do Barcelona, Shakira finalmente veio a público para comentar sobre as dores e dificuldades do divórcio. Em entrevista à revista Elle americana, a cantora afirmou que segue abalada.

"É muito difícil falar sobre a separação, ainda mais que é a primeira vez que falo sobre isso em uma entrevista. É difícil falar porque ainda passo por ela e porque estou sob os olhos do público... É uma separação incomum. Tem sido difícil não só para mim, mas para as crianças também. Extremamente difícil. Há paparazzi acampado na porta da minha casa 24h por dia", desabafou a artista.

A preocupação maior da artista, no entanto, está relacionada aos dois filhos, Milan (9) e Sasha (7).

"Não há um lugar que eu possa me esconder com meus filhos, exceto a minha casa. Nós não podemos ir a um parque como uma família normal, ou tomar um sorvete sem que alguém nos siga. Eu tento protegê-los, porque essa é minha missão número um na vida. Mas e quando eles escutam algo na escola ou chega até eles alguma notícia desagradável?", acrescentou.

Tempo de "sacrifícios" pela família

Refletindo sobre os momentos com o jogador e todo o relacionamento com Piqué, Shakira destacou que foi preciso fazer "sacrifícios" para manter a família estável.

"Antes de as crianças começarem a estudar, eu tinha uma vida de nômade. Viajava sem parar, ia pra todos os lugares do mundo, fazia turnês, saía para promover meus discos, construía escolas na Colômbia e estava em diferentes estudos", afirmou Shakira à Elle. "Mas, no fim de 2014, eu soube que teria que colocar minha carreira em segundo plano. Era preciso me estabelecer, fincar raízes em Barcelona. Precisava estar lá para ele e pro Gerard também, ele queria jogar futebol e conquistar títulos, eu tinha que apoiá-lo. Um de nós dois tinha que se sacrificar", completou.

No fim, ela destaca que a decisão veio em prol de Milan e Sasha , para que tivessem uma mãe presente.

"Ou ele rescindiria seu contrato com o Barcelona e se mudava para os Estados Unidos comigo, onde está a minha carreira, ou eu o faria. Fiz um esforço e foi um sacrifício de amor. Meus filhos puderam ter uma mãe presente e criamos um vínculo inquebrantável, nós três. Isso é tudo o que posso dizer”.

Por que Shakira e Piqué terminaram?

Rumores, noticiados no jornal El Periódico, afirmavam Shakira havia flagrado o jogador com outra mulher. Até então, o casal já completava 11 anos de relacionamento, dois filhos.

A separação não tem sido simples para ambas as partes. No último dia 15, o programa de TV espanhol 'El Gordo y La Flaca' inclusive afirmou que o jogador do Barcelona havia mantido os prêmios musicais de Shakira em um escritório, sem que ela pudesse ter acesso a eles.

Ao longo de sua carreira, a cantora conquistou 15 Grammys. Ela os pediu de volta, segundo o programa, mas Piqué ainda não os devolveu.

