Apple supera US$ 5 trilhões em valor de mercado e iguala feito da Nvidia

A Apple (AAPL) tornou-se nesta terça-feira, 28, a segunda empresa de capital aberto da história a atingir US$ 5 trilhões em valor de mercado. A ação chegou a subir 1,8% no início do pregão, a US$ 342,89, o que empurrou a capitalização da companhia acima da marca pela primeira vez antes de recuar em seguida.

O papel precisa fechar acima de US$ 340,43 para terminar o dia com market cap de US$ 5 trilhões. Apenas uma outra empresa conseguiu esse feito na história: a Nvidia (NVDA), que cruzou o patamar em outubro de 2025, impulsionada pela demanda por chips usados em inteligência artificial.

A fabricante do iPhone alcançou o novo recorde menos de um ano depois de superar os US$ 4 trilhões, em outubro de 2025. No acumulado de 2026, a ação sobe cerca de 24%, e avança perto de 60% em 12 meses, sustentada pela forte demanda pelo iPhone.

Da desconfiança com IA à liderança

O marco chega depois de anos de crítica dos investidores, que temiam que a Apple estivesse atrasada na corrida da inteligência artificial. A companhia estreou a plataforma Apple Intelligence em 2024, mas adiou partes centrais do software, incluindo uma versão reformulada da assistente Siri, o que levou a mudanças na cúpula de executivos.

Para destravar a agenda, a Apple fechou acordo para usar os modelos Gemini, do Google (GOOG), como motor da assistente de voz. A nova Siri deve ser lançada em versão beta no outono do Hemisfério Norte, ao lado do aguardado primeiro iPhone dobrável e da linha iPhone 18.

A menor exposição a IA teve dois efeitos opostos. De um lado, a Apple não registrou o crescimento explosivo de pares como a própria Nvidia desde o lançamento do ChatGPT, em novembro de 2022. De outro, ficou protegida das quedas mais bruscas enfrentadas pelas rivais mais expostas ao tema.

A Microsoft (MSFT), por exemplo, recua cerca de 28% desde a máxima de fechamento de US$ 542,07, registrada em outubro de 2025, em meio a dúvidas sobre gastos e crescimento em IA.

Escassez de memória pressiona preços

A inteligência artificial, porém, atingiu a Apple por outra via. Assim como boa parte da indústria de eletrônicos de consumo, a companhia convive com a escassez global de memória e armazenamento provocada pela alta demanda dos data centers de IA.

O cenário forçou a empresa a elevar os preços de linhas como Mac e iPad. Os valores do iPhone ainda não foram reajustados, mas isso pode mudar com a próxima geração de smartphones.

Transição de comando à vista

O recorde ocorre às vésperas de uma das maiores transições de liderança da história da Apple. Em 1º de setembro, o presidente-executivo Tim Cook deixará o cargo, que será assumido por John Ternus. A companhia divulga seu balanço trimestral em 30 de julho.