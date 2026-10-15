Apple entra no clube dos US$ 5 trilhões — mas o próximo desafio está dentro de casa

RESUMO ＋ A Apple fechou pela primeira vez acima de US$ 5 trilhões em valor de mercado, pouco mais de um mês após a estreia de John Ternus em um lançamento como CEO. O iPhone dobrável e o HomeView ampliam a aposta em aparelhos, enquanto a Siri AI enfrenta uma disputa por tarefas e hábitos dos usuários. A companhia combina integração própria com tecnologia desenvolvida em colaboração com o Google.

Há pouco mais de um mês, o novo CEO da Apple, John Ternus, subiu ao palco em Cupertino para apresentar um iPhone em formato de passaporte. O iPhone Duo, primeiro dobrável da marca, deu à estreia do sucessor de Tim Cook um tom de mudança visível em um produto acostumado a evoluir em pequenos detalhes.

Ternus chamou o aparelho de “a mudança mais transformadora no iPhone desde o original”, lançado em 2007. Era uma declaração sobre hardware — mas o teste de sua gestão também será o que acontece dentro dele.

Na quarta-feira, 14, a Apple fechou pela primeira vez acima de US$ 5 trilhões em valor de mercado. A avaliação de US$ 5,005 trilhões, segundo a Dow Jones Market Data, colocou a companhia em um território que apenas a Nvidia havia alcançado no encerramento de um pregão. O marco dimensiona a empresa que Ternus recebeu, mas não deixa claro qual será seu lugar na próxima rotina digital.

Um dia antes, a Apple havia apresentado outra peça dessa estratégia: o HomeView, uma tela doméstica com Siri AI, reconhecimento de moradores e controle de acessórios conectados, ainda sem data para lançamento no Brasil.

Se o dobrável muda a forma do objeto que acompanha o usuário, o aparelho de casa procura ampliar os lugares em que ele recorre à Apple, com a disputa passando do bolso para a mesa, a parede e os pedidos feitos em voz alta.

O movimento acontece enquanto Meta, OpenAI e Google tentam colocar agentes de inteligência artificial entre as pessoas e suas tarefas. Muse, Dots e Gemini recebem objetivos, acessam ferramentas e executam etapas do trabalho. Para a Apple, a pergunta é se controlar os aparelhos também permitirá continuar controlando a experiência — ou se o usuário levará seus pedidos a outro assistente.

O próximo hábito pode começar com um pedido

O smartphone organizou boa parte da vida digital em aplicativos. O usuário escolhe um ícone, encontra a informação e percorre os comandos necessários para fazer algo. A proposta dos agentes é condensar esse caminho: a pessoa descreve o resultado, e a IA escolhe as ferramentas e os passos para chegar até ele.

A mudança pode alterar quem mantém a relação mais próxima com o consumidor. Uma tarefa continua dependendo de serviços de viagem, documentos ou mensagens, mas a conversa pode acontecer com um único agente, que recebe o contexto, apresenta opções e retorna quando precisa de uma decisão.

A Apple pode continuar vendendo o aparelho usado para tudo isso sem ser a empresa à qual o usuário delega a tarefa — e essa é a tensão estratégica por trás da corrida: presença física e preferência pelo assistente são vantagens relacionadas, mas não equivalentes.

O Muse, da Meta, recebe pedidos em seu aplicativo e pelo WhatsApp e trabalha em um computador virtual dedicado. Segundo a empresa, pode continuar uma tarefa depois que o usuário sai e solicitar aprovação antes de enviar um e-mail ou concluir uma compra.

Os Dots, da OpenAI, também têm computador na nuvem e acesso a aplicativos conectados. A proposta inclui acompanhar o trabalho contínuo. No anúncio, a companhia relata que o agente de um usuário de testes identificou uma cobrança esquecida e preparou a fatura, enviada após aprovação.

O Google, por sua vez, apresentou seu agente Gemini para o trabalho com integração a documentos, mensagens e sistemas corporativos. São caminhos diferentes para a mesma ambição de tornar a IA o primeiro lugar ao qual alguém recorre quando tem algo para resolver.

A Apple aposta no contexto que já acompanha o usuário

A resposta da Apple passa pela Siri AI e pela integração com seus sistemas. A nova versão da assistente começou a ser disponibilizada em setembro, em beta em inglês, com compreensão de contexto pessoal, reconhecimento do conteúdo na tela e mais ações entre aplicativos. O acesso depende do dispositivo, do idioma e da região.

A vantagem pretendida é reduzir o trabalho de explicar. Informações de calendários, mensagens e outros aplicativos podem ajudar a assistência a compreender um pedido sem obrigar o usuário a reunir tudo manualmente.

Essa estratégia combina desenvolvimento próprio e colaboração. Segundo a Apple, a nova geração de seus Foundation Models foi construída com o Google e os modelos Gemini. O parceiro que participa da tecnologia por trás da Siri também disputa seus próprios usuários de IA.

Isso torna a competição menos simples do que uma comparação entre modelos. A Apple precisa integrar a capacidade de raciocínio à identidade do usuário, às permissões e às ações disponíveis nos aparelhos. Para o consumidor, o resultado aparece no que consegue fazer, não no nome de cada fornecedor envolvido.

A trajetória de Ternus ajuda a explicar por que essa integração é central. Ele entrou na equipe de design de produto em 2001 e participou da engenharia de linhas como iPhone, Mac, iPad e AirPods. Agora, precisa fazer a assistência funcionar entre os objetos que ajudou a construir.

Na casa, a IA deixa de ser uma experiência só individual

O HomeView terá uma tela de sete polegadas e versões para mesa e parede, ambas por US$ 299 nos Estados Unidos. A chegada está prevista para 13 de novembro em mercados selecionados; não há lançamento anunciado para o Brasil.

Segundo a Apple, o aparelho reconhece até seis usuários e adapta o conteúdo a cada morador. Reúne comunicação, entretenimento e controle residencial. Para acessar contexto pessoal pela Siri AI, exige conexão com um iPhone ou iPad compatível.

O preço e a tela fazem parte da oferta. A consequência estratégica está em colocar a assistência em um ambiente compartilhado. O iPhone normalmente pertence a uma pessoa; um aparelho na sala ou na cozinha precisa conviver com pedidos, preferências e informações de vários moradores.

É uma mudança na maneira de acessar o sistema. Em vez de pegar o telefone e abrir um aplicativo, o usuário pode recorrer à tela ou à voz no próprio ambiente. Se essa interação funcionar bem, a Apple ganha mais uma oportunidade de participar da rotina. Se exigir correções frequentes, o novo aparelho pode acrescentar uma etapa em vez de simplificar a tarefa.

O controle da casa também dá consequências físicas à execução. Ajustar luzes ou operar uma fechadura depende do acessório correto e das permissões adequadas. Uma resposta convincente é insuficiente quando o pedido exige uma ação.

Privacidade precisa fazer parte da utilidade

O uso compartilhado exige distinguir o que pode aparecer para todos do que pertence a cada pessoa. A Apple afirma que o HomeView só apresenta conteúdo pessoal quando reconhece o usuário e seu dispositivo pareado está presente e foi desbloqueado recentemente.

Esse mecanismo procura conciliar conveniência e separação de informações. É também parte do desafio de adoção: quanto mais contexto a assistência utiliza para ajudar, mais importante se torna explicar quem pode acessá-lo.

A confiança passa a influenciar quanto trabalho o usuário está disposto a entregar à IA. Uma ferramenta com acesso limitado pode fazer menos; uma ferramenta com acesso amplo precisa demonstrar que respeita os limites desse acesso.

A discussão vale para a Siri e para os agentes concorrentes. Permissões, aprovações e capacidade de interromper uma execução fazem parte da experiência, porque determinam quais tarefas podem ser delegadas com segurança.

O HomeView ainda não chegou ao mercado. Suas funções anunciadas, portanto, não permitem concluir como será o desempenho na rotina de uma família. O mesmo cuidado deve acompanhar demonstrações de agentes: uma tarefa bem executada não comprova consistência em todos os usos.

O teste de Ternus começa depois da apresentação

O primeiro fechamento acima de US$ 5 trilhões mostra o apetite do mercado pela Apple. A empresa tem aparelhos, sistemas e canais de distribuição que lhe oferecem pontos de acesso ao consumidor. Ternus começa sua gestão com essa estrutura e com produtos que procuram ampliar sua presença.

A próxima disputa exige transformar presença em uso. O dobrável oferece outra maneira de interagir com o iPhone, o HomeView leva a assistência a um espaço doméstico e, na ponta, a Siri precisa ligar essas experiências e executar tarefas que justifiquem recorrer a ela.

Ternus estreou mostrando um iPhone que mudava de forma. Sua gestão será testada também por uma mudança menos visível: quem receberá o próximo pedido quando o consumidor quiser que a tecnologia faça algo por ele.