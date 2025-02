Arm irá lançar seu próprio chip e consegue Meta como cliente

A Arm irá lançar seu próprio chip neste ano após conseguir a Meta como um de seus primeiros clientes. Isso representa uma grande alteração no modelo de negócios da empresa, que consiste em licenciar seus projetos para empresas como Apple e Nvidia.

A mudança de direção da companhia controlada pelo grupo SoftBank a coloca em concorrência com suas atuais clientes e pode alterar o equilíbrio da indústria de semicondutores.

O chip feito pela Arm deve ser uma unidade central de processamento (CPU) para servidores de grandes data centers. O dispositivo será customizável para clientes, como a Meta. Com isso, a big tech substitui os fornecidos tradicionalmente pela Intel e pela Amd.

A Arm está no centro dos planos da SoftBank de construir uma ampla infraestrutura de inteligência artificial. O lançamento do chip é mais um passo em direção a ambição da empresa de entrar no mercado de produção de chips de IA.