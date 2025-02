Shein deve adiar IPO após Trump acabar com isenção para pacotes da China

A Shein deve adiar sua entrada na bolsa de valores do Reino Unido após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciar neste mês o fim da isenção tarifária para pacotes de até US$ 800 vindos da China.

A companhia havia dito para investidores que a entrada na bolsa de valores aconteceria até a Páscoa. Mas a oferta pública da Shein deve ser adiada para a segunda metade do ano, de acordo com três pessoas ouvidas pelo Financial Times. Até o momento, a empresa não se pronunciou de forma pública a respeito de uma linha do tempo para seus planos de um IPO.

O anúncio de Trump fez com que a companhia tivesse que focar em sua cadeia de produção, já que os Estados Unidos são um dos principais mercados consumidores do e-commerce chinês.

Mas a Shein não deixou de trabalhar na aprovação de sua entrada na bolsa do Reino Unido. A empresa preencheu documentos confidenciais para o IPO em junho do ano passado e ainda aguarda aprovação regulatória. Inicialmente, a companhia pretendia colocar seus ativos na bolsa de Nova York, mas direcionou seus planos para Londres depois de ser rejeitada por reguladores dos Estados Unidos.