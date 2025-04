Apple quer ampliar exportação de iPhones da Índia para os EUA para mitigar tarifas

A Apple planeja expandir o envio de iPhones montados na Índia para os Estados Unidos como estratégia emergencial diante do aumento de tarifas aplicadas a produtos chineses. A medida, segundo fontes ligadas à companhia, visa reduzir o impacto financeiro das taxas que ultrapassam 50% para itens importados da China.

A decisão ocorre em meio a um novo pacote tarifário anunciado pelo presidente Donald Trump, que inclui uma alíquota de 26% também sobre produtos provenientes da Índia. Mesmo assim, o movimento é visto internamente como um alívio de curto prazo, sem alterar significativamente a estrutura da cadeia global de suprimentos da Apple.

O CEO Tim Cook já tentou, no passado, obter isenções junto ao governo dos Estados Unidos, e conseguiu durante o primeiro mandato de Trump. Agora, a avaliação dentro da empresa é de que há um grau elevado de incerteza no ambiente político e comercial para justificar uma mudança definitiva nos investimentos de longo prazo.

Atualmente, cerca de 7% dos iPhones fabricados no mundo já são produzidos na Índia, onde a Apple tem expandido operações com fornecedores como Foxconn e Pegatron. A ampliação desses envios, portanto, também reforça o papel crescente do país como alternativa parcial à China na montagem de dispositivos.

Crescimento da produção na Índia é cauteloso, mas estratégico

Desde 2023, a Apple acelerou a fabricação na Índia como parte de uma estratégia de diversificação geográfica de suas operações industriais. A ampliação para o mercado americano, no entanto, continua limitada pelas capacidades de escala, logística e qualidade das fábricas locais.

A Foxconn, principal parceira da Apple, é uma das responsáveis pela montagem dos modelos enviados aos Estados Unidos. A medida também permite à empresa testar o potencial da Índia como uma plataforma de exportação em meio às tensões geopolíticas entre Washington e Pequim.

Trump voltou a ameaçar a China nesta segunda-feira, 7, sinalizando que poderá ampliar as tarifas caso o país asiático mantenha as medidas retaliatórias que anunciou após o pacote tarifário dos EUA, divulgado no início de abril.