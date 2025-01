Apple pode se beneficiar de inteligência artificial mais barata da DeepSeek

O entusiasmo com o novo modelo de inteligência artificial da startup chinesa DeepSeek, que causou turbulências no mercado de tecnologia dos Estados Unidos e da China, pode beneficiar a gigante de tecnologia Apple (AAPL).

Especialistas acreditam que modelos de IA mais baratos, como o recém-lançado pela startup chinesa, podem contribuir para um novo ciclo de desenvolvimento de aplicativos para iPhone.

Os custos do modelo da DeepSeek são menores porque a empresa conseguiu criar uma ferramenta tão eficiente quanto a de seus concorrentes utilizando chips de processamento mais antigos. Com isso, a expectativa é que mais empresas de software e desenvolvedores de aplicativo se aventurem a criar aplicações com IA.

Para a Apple e outras fabricantes de smartphones, a notícia é positiva. Com mais aplicativos e serviços de inteligência artificial disponíveis, a tendência é que os consumidores se sintam incentivados a trocar seus aparelhos por modelos mais avançados.

"Parece que o custo da IA acabou de cair, o que significa que poderíamos estar prestes a atingir uma curva de adoção de aplicativos e IA, e se isso acontecer, o cenário otimista para a Apple se escreve sozinho", disse Andrew Choi, gerente de portfólio da Parnassus Investments, à Bloomberg.

As ações da Apple subiram 7,4% nesta semana, superando inclusive a queda de 1,7% do índice Nasdaq 100 no mesmo intervalo. Ainda assim, a fabricante do iPhone acumula perdas de 4,4% em 2025. Mesmo com a recente alta nas ações, os analistas ainda não revisaram as suas estimativas para a empresa.

Para o ano fiscal de 2025, projeções indicam que a Apple terá um crescimento de receita de 5,2% — bem abaixo que os 12,2% de crescimento esperados para o setor de tecnologia como um todo, segundo informações da Bloomberg Intelligence.

No ano passado, a empresa teve uma valorização de 30% motivada, em parte, por uma crença dos investidores de que o iPhone com IA iria alavancar as vendas da empresa. O movimento, no entanto, não aconteceu.