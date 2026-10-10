Apple pode quebrar tradição e lançar 1º MacBook touchscreen da história da marca

RESUMO ＋ A Apple planeja apresentar seu primeiro MacBook com tela sensível ao toque em torno de 27 de outubro, segundo a Bloomberg. A agenda também incluiria um iPad mini com OLED e atualizações com M6 para o MacBook Pro de 14 polegadas e o iMac. Os produtos, os preços e a data da possível apresentação ainda não foram confirmados pela companhia.

O MacBook pode ganhar uma forma de uso que a Apple já tornou habitual no iPhone e no iPad: tocar diretamente na tela. A companhia planeja apresentar seu primeiro notebook com tela sensível ao toque em torno de 27 de outubro, segundo a Bloomberg. Se confirmado, o lançamento acrescentará uma nova maneira de interagir com o computador, além do teclado, do trackpad e do mouse.

A novidade representaria uma mudança em uma escolha que a empresa sustentou durante anos. Enquanto o iPad foi concebido para responder aos dedos, o Mac preservou uma experiência centrada no cursor. Levar o toque ao notebook aproximaria essas duas formas de uso, mas ainda falta saber como a Apple pretende fazê-las conviver.

Segundo a Bloomberg, a possível apresentação também incluiria um iPad mini com tela OLED e versões com o chip M6 do MacBook Pro de 14 polegadas e do iMac. A Apple ainda não confirmou oficialmente os produtos ou o cronograma.

Por que uma tela de toque mudaria o MacBook?

A resistência da Apple ao recurso não era apenas uma ausência no catálogo.

Em 2014, Craig Federighi, então vice-presidente sênior de software, afirmou que a companhia não considerava o toque a interface ideal para um computador usado sentado. Sua explicação envolvia o conforto de alcançar repetidamente uma tela posicionada à frente do usuário.

A empresa chegou a incorporar comandos sensíveis ao toque em outra parte do notebook. Em 2016, apresentou a Touch Bar, uma faixa acima do teclado que exibia controles conforme o aplicativo aberto.

O recurso, porém, não transformava a tela principal em uma superfície interativa.

A possibilidade descrita agora é diferente: o próprio conteúdo exibido no computador poderia responder ao toque. Ainda não foram detalhados os gestos disponíveis, as adaptações do macOS ou os aplicativos que aproveitariam a mudança. Também não há confirmação do nome comercial do aparelho.

O que mais pode aparecer no fim de outubro?

Para o iPad mini, a mudança apontada pela Bloomberg é a adoção de uma tela OLED. A informação disponível não permite antecipar todas as especificações do painel, seu impacto na autonomia ou o preço do tablet.

No MacBook Pro de 14 polegadas e no iMac, a atualização esperada é a chegada do chip M6. O processador e a tela de toque são novidades distintas: a previsão de atualização desses dois computadores não significa que ambos receberão uma tela sensível ao toque.

A possível apresentação do fim do mês seria separada da agenda de casa conectada, prevista para a próxima terça-feira, 13, também citada pela Bloomberg. A realização de uma apresentação não confirma os produtos esperados para a outra.

O que falta saber antes de comparar os modelos?

Para quem considera comprar um Mac ou iPad, a lista de possíveis lançamentos ainda não oferece uma comparação completa. Faltam preços, configurações, datas de venda e disponibilidade no Brasil.

No MacBook com toque, será necessário conhecer a integração entre a tela e os programas. Nos computadores com M6, faltam resultados que mostrem os ganhos de desempenho e autonomia. No iPad mini, as características do painel e o preço ajudarão a dimensionar a atualização.

A previsão de uma apresentação em outubro, portanto, ainda não estabelece quando esses aparelhos chegariam às lojas brasileiras ou quanto custariam.