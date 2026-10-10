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Apple pode quebrar tradição e lançar 1º MacBook touchscreen da história da marca

Apple também prepara iPad mini com OLED e Macs com M6 para uma segunda apresentação no mês, ainda sem confirmação oficial

(Chesnot/Getty Images)

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Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter de Inteligência Artificial e Tecnologia

Publicado em 10 de outubro de 2026 às 08h01.

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A Apple planeja apresentar seu primeiro MacBook com tela sensível ao toque em torno de 27 de outubro, segundo a Bloomberg. A agenda também incluiria um iPad mini com OLED e atualizações com M6 para o MacBook Pro de 14 polegadas e o iMac. Os produtos, os preços e a data da possível apresentação ainda não foram confirmados pela companhia.

O MacBook pode ganhar uma forma de uso que a Apple já tornou habitual no iPhone e no iPad: tocar diretamente na tela. A companhia planeja apresentar seu primeiro notebook com tela sensível ao toque em torno de 27 de outubro, segundo a Bloomberg. Se confirmado, o lançamento acrescentará uma nova maneira de interagir com o computador, além do teclado, do trackpad e do mouse.

A novidade representaria uma mudança em uma escolha que a empresa sustentou durante anos. Enquanto o iPad foi concebido para responder aos dedos, o Mac preservou uma experiência centrada no cursor. Levar o toque ao notebook aproximaria essas duas formas de uso, mas ainda falta saber como a Apple pretende fazê-las conviver.

Segundo a Bloomberg, a possível apresentação também incluiria um iPad mini com tela OLED e versões com o chip M6 do MacBook Pro de 14 polegadas e do iMac. A Apple ainda não confirmou oficialmente os produtos ou o cronograma.

Por que uma tela de toque mudaria o MacBook?

A resistência da Apple ao recurso não era apenas uma ausência no catálogo.

Em 2014, Craig Federighi, então vice-presidente sênior de software, afirmou que a companhia não considerava o toque a interface ideal para um computador usado sentado. Sua explicação envolvia o conforto de alcançar repetidamente uma tela posicionada à frente do usuário.

A empresa chegou a incorporar comandos sensíveis ao toque em outra parte do notebook. Em 2016, apresentou a Touch Bar, uma faixa acima do teclado que exibia controles conforme o aplicativo aberto.

O recurso, porém, não transformava a tela principal em uma superfície interativa.

A possibilidade descrita agora é diferente: o próprio conteúdo exibido no computador poderia responder ao toque. Ainda não foram detalhados os gestos disponíveis, as adaptações do macOS ou os aplicativos que aproveitariam a mudança. Também não há confirmação do nome comercial do aparelho.

O que mais pode aparecer no fim de outubro?

Para o iPad mini, a mudança apontada pela Bloomberg é a adoção de uma tela OLED. A informação disponível não permite antecipar todas as especificações do painel, seu impacto na autonomia ou o preço do tablet.

No MacBook Pro de 14 polegadas e no iMac, a atualização esperada é a chegada do chip M6. O processador e a tela de toque são novidades distintas: a previsão de atualização desses dois computadores não significa que ambos receberão uma tela sensível ao toque.

A possível apresentação do fim do mês seria separada da agenda de casa conectada, prevista para a próxima terça-feira, 13, também citada pela Bloomberg. A realização de uma apresentação não confirma os produtos esperados para a outra.

O que falta saber antes de comparar os modelos?

Para quem considera comprar um Mac ou iPad, a lista de possíveis lançamentos ainda não oferece uma comparação completa. Faltam preços, configurações, datas de venda e disponibilidade no Brasil.

No MacBook com toque, será necessário conhecer a integração entre a tela e os programas. Nos computadores com M6, faltam resultados que mostrem os ganhos de desempenho e autonomia. No iPad mini, as características do painel e o preço ajudarão a dimensionar a atualização.

A previsão de uma apresentação em outubro, portanto, ainda não estabelece quando esses aparelhos chegariam às lojas brasileiras ou quanto custariam.

Perguntas frequentes

A Apple vai lançar um MacBook com tela de toque?

Segundo a Bloomberg, a companhia planeja apresentar seu primeiro MacBook com tela sensível ao toque no fim de outubro. A Apple ainda não confirmou oficialmente o produto.

Quando seria a apresentação?

A previsão informada pela Bloomberg é em torno de 27 de outubro. O cronograma ainda não foi confirmado pela Apple.

Quais outros produtos são esperados?

A Bloomberg aponta um iPad mini com tela OLED e atualizações com o chip M6 para o MacBook Pro de 14 polegadas e o iMac.

A apresentação de 13 de outubro é a mesma?

Não. A Bloomberg descreve duas agendas distintas: uma voltada à casa conectada no dia 13 e uma possível segunda apresentação no fim do mês.

Já há preço ou data de venda no Brasil?

As informações verificadas não incluem preços ou disponibilidade no Brasil para os possíveis lançamentos.

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