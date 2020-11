Apple pode estar trabalhando em iPhone com tela dobrável

Depois da lançar o iPhone 12 sem carregador e fone na caixa (e com preços altos no Brasil), a Apple pode inovar mais uma vez com o lançamento dos próximos smartphones da marca. De acordo com o Economic Daily News, a companhia já está trabalhando no desenvolvimento de celulares com tela dobrável, a exemplo do que a rival Samsung, líder do mercado, já faz.

Segundo o site chinês, a fabricante já teria enviado um protótipo para a Foxconn testar o gadget. A ideia é verificar se o aparelho apresenta problemas ao ser aberto e fechado por pelo menos 100 mil vezes. Este tipo de teste é comum em notebooks, que são testados para a observação de problemas após 20 mil movimentos semelhantes.

A Apple nunca se manifestou sobre a produção de um iPhone dobrável. E nem deve fazer isso até o dia em que realmente decidir lançar um aparelho com estas características. Os principais rumores acerca do assunto apontam que o celular teria telas OLED fabricadas pela Samsung, que já produz o display dos iPhones atuais.

iPhone dobrável? Conceito mostra aparelho com telas telas independentes iPhone dobrável? Conceito mostra aparelho com telas telas independentes

Meses atrás, o youtuber e especialista em tecnologia Jon Prosser informou que a companhia de Cupertino já teria um iPhone com tela dobrável em desenvolvimento. O celular teria duas telas independentes e que poderiam ser unificadas, escondendo a dobradiça central, quando o aparelho estivesse aberto.

Inovar no design do iPhone pode ser uma maneira para a Apple manter o celular como a principal fonte de renda da empresa. O aparelho é o carro-chefe da companhia há uma década. Do faturamento de 274,5 bilhões de dólares no ano fiscal de 2020, uma fatia de 137,7 bilhões de dólares veio da venda do celular.

Seria uma estratégia diferente do que a Apple vem fazendo nos últimos anos. Se o iPhone mantém o desenho tradicional e minimalista que o consagrou, por outro lado incorpora recursos mais modernos de hardware. O último celular lançado pela companhia tem como grande destaque a capacidade de se conectar em redes de internet 5G.