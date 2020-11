Apple revela preços e iPhone 12 custa até 14 mil reais no Brasil

A Apple revelou os preços que serão cobrados pelo iPhone 12 no Brasil. Lançado recentemente e com foco no 5G, o aparelho chega por aqui em quatro versões distintas: Mini, Pro, Pro Max, além da versão tradicional que não leva qualquer outro nome. Por isso, o iPhone 12 vai custar em 6.999 reais e 12.999 reais no Brasil.

Na versão tradicional, o iPhone 12 chega o Brasil custando 7.999 reais na versão de 64 GB. O preço salta para 8.499 reais e 9.499 reais caso o consumidor opte por um aparelho com 128 GB ou 256 GB de espaço interno, respectivamente. É importante lembrar que o iPhone não permite o uso de cartões de memória microSD.

O aparelho mais barato é o iPhone Mini com capacidade de armazenamento de 64 GB. O celular está sendo vendido no Brasil por 6.999 reais no site oficial da fabricante. Nas versões de 128 GB e 256 GB, o preço do aparelho pula para 7.499 reais e 8.499 reais respectivamente.

Nas versões mais hardware mais parrudo, o iPhone 12 Pro tem preços de 9.999 reais, 10.999 reais e 12.999 nas configurações com 128 GB, 256 GB e 512 GB. O modelo Pro Max, que tem uma tela maior, sai a partir de 10.999 reais para a versão de entrada, com 128 GB. As versões de 256 GB e de 512 GB de espaço interno custam 11.999 e 13.999 reais respectivamente.

Vale lembrar que a Apple não está mais comercializando fones de ouvido ou a tomada do carregador com os iPhones vendidos desde o lançamento do iPhone 12. A companhia foi duramente criticada pela medida. Em defesa, a fabricante diz que a estratégia visa tem a intenção de diminuir a quantidade de lixo eletrônico e de emissão de carbono.

O iPhone 12 é mais barato nos Estados Unidos. Em uma simulação utilizando o preço cobrado pelos novos aparelhos, em suas versões de entrada, e multiplicando pelo valor do dólar comercial desta sexta-feira (6), em 5,47 reais, o iPhone 12 sair por 4.534 reais (829 dólares), quase a metade dos 7.999 reais cobrados pelo mesmo celular no Brasil.

Em outros modelos, o iPhone Mini sai por 3.987 reais (729 dólares). O iPhone 12 Pro custa 5.464 reais (999 dólares), enquanto o iPhone 12 Pro Max tem preço a partir de 6.011 reais (1.099 dólares). É claro que comprar no exterior encareceria a conta por causa de impostos de importação, frete e da diferença entre o dólar comercial e o dólar turismo.

Confira abaixo o preço de todas as versões do iPhone 12:

iPhone 12

64 GB: R$ 7.999

128 GB: R$ 8.499

256 GB: R$ 9.499

iPhone 12 mini

64 GB: R$ 6.999

128 GB: R$ 7.499

256 GB: R$ 8.499

iPhone 12 Pro

128 GB: R$ 9.999

256 GB: R$ 10.999

512 GB: R$ 12.999

iPhone 12 Pro Max